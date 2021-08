고양서 신규 확진 39명‥ 다시 30명대

일산서구 찜질방서 사흘간 9명 확진

[아시아경제 라영철 기자] 전날 68명의 코로나 19 확진자가 발생했던 경기 고양에서 12일에는 30명대로 떨어졌다.

고양시 보건 당국은 "일산서구 A 찜질방에서 직원과 이용자 3명 등 39명의 신규 확진자가 발생했다"고 이날 밝혔다.

A 찜질방에서는 지난 10일 첫 확진자가 나온 데 이어 11일 5명, 이날 3명이 추가로 양성 판정을 받아 누적 확진자(직원 1명, 이용자 7명, 이용자 가족 1명)는 9명이다.

시 보건 당국은 10일 찜질방서 최초 발생 후 직원 12명, 이용자 66명을 검사했고 11일 찜질방 이용자에 대해 코로나19 검사 안내 문자 메시지를 발송하고 현장 소독을 마쳤다.

또한, 재활주간보호센터와 관련한 추가 확진자는 11일과 이날 현재까지 발생하지 않았으며 누적 확진자는 전일과 같은 12명이다.

한편, 이날 발생한 감염 원인은 찜질방 관련 3명, 타 지역 확진자 접촉 8명, 가족 간 감염 13명, 지인 접촉 3명, 그 외 12명은 원인을 조사 중이다.

거주지별로는 덕양구 14명, 일산동구 14명, 일산서구 10명, 타 지역 1명이다.

이로써 이날 오후 4시 기준 고양시에서 코로나 19 확진 판정받은 감염자는 총 4868명이고, 고양시민 확진자는 총 4741명(국내 감염 4625명, 해외 감염 116명)이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr