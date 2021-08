김어준, '정경심 징역 4년'에 "이재용도 반년 살고 나오는데...이게 정의냐"

[아시아경제 윤슬기 기자] 방송인 김어준씨가 조국 전 법무부장관의 배우자 정경심 동양대 교수가 2심에서 징역 4년의 실형을 선고받은 것과 관련해 "고등학교 체험학습이 뭐가 그렇게 대단하냐"라며 재판 결과에 불만을 표시했다.

김어준은 12일 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에서 "그 생난리가 났는데 남은 거라고는 '딸의 고등학교 체험학습이 부실하다','아내가 동양대 봉사상을 위조했다'라는 것"이라며 "이 사건의 출발인 권력형 범죄가 있느냐"라고 말했다.

그러면서 "만약 처음부터 '조 전 장관의 딸이 고등학교 때 인턴 참석시간이 부족했다','요건을 다 못 갖췄다'고 시작했으면 누가 콧방귀나 뀌었겠나"라며 "그렇게 난리쳤던 권력형 범죄는 다 어디갔나. 권력형 범죄가 있나. 단 한 건도 없다"라고 비판했다.

김어준은 이어 "어려운 법률용어 잔뜩 늘어놓는데 복잡한 척 하지 말라"라며 "조 전 장관 엮으려다가 안 돼서 딸과 아내를 보낸 것"이라고 주장했다.

또 최근 가석방 결정이된 이재용 삼성전자 부회장을 언급하면서 "86억원을 뇌물로 준 이재용 부회장도 반년 살고 다시 나오는 마당에 그런 일로 집행유예도 없이 만기 4년을 살라고 하는 게 정의냐"라며 "나는 동의가 안 된다"라고 덧붙였다.

앞서 서울고법 형사1-2부(엄상필·심담·이승련 부장판사)는 업무방해와 위조사문서 행사, 자본시장법 위반 등 15개 혐의로 기소된 정 교수에게 1심과 마찬가지로 징역 4년을 선고했다. 재판부는 자녀 입시비리 혐의 전부와 차명계좌 주식을 거래한 혐의 등은 1심과 같이 유죄로 보고 미공개 정보를 사전 취득해 이익을 본 자본시장법 위반 혐의에 대해서는 일부 유죄, 일부는 무죄로 인정했다.

