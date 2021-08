확진자 수 오후 9시까지 1851명…내일도 2000명 안팎 전망

[아시아경제 강나훔 기자] 코로나19 확산세가 계속되면서 12일에도 전국에서 확진자가 속출했다.

방역당국과 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 1851명으로 집계됐다. 전날 같은 시간에 집계된 1833명보다 18명 많은 숫자다.

1851명은 오후 9시 기준 집계로 지난 10일(2021명)에 이어 두 번째로 큰 규모다.

이날 확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 1134명(61.3%), 비수도권이 717명(38.7%)이다. 또 전국 17개 시도에서 모두 확진자가 나왔다.

구체적으로 서울 524명, 경기 517명, 부산 126명, 경남 114명, 인천 93명, 경북 82명, 충남 68명, 대구 58명, 대전 55명, 충북 48명, 제주 44명, 울산 35명, 강원 31명, 전북 22명, 광주 15명, 전남 13명, 세종 6명이다.

주요 집단감염 사례를 보면 경기 여주시의 한 직장, 경기 고양시 주간보호센터에서 각각 13명의 확진자가 나왔다. 경기 용인시의 한 기숙학원, 경기 안성시 소재 가구제조업와 관련해서도 각각 11명이 확진 판정을 받았다.

또 경기 포천시 제조업체와 관련해 11명, 경기 시흥시 공단 사례에서 종사자와 가족 등 11명, 경기 동두천시 운동학원에서 10명이 각각 양성 판정을 받았다.

비수도권에서는 충남 당진시 농장에서 8명, 충북 증평군 제조업와 관련해 8명이 각각 감염됐다. 전남 목포시에서는 일가족 6명이 양성 판정을 받았고, 울산 남구 일반주점과 관련해서는 총 15명이 확진됐다.

집계를 마감하는 자정까지 아직 시간이 남은 만큼 13일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 2000명 안팎에 달할 전망이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr