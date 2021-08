[아시아경제 김수환 기자] 12일(현지시간) 미국 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 37만5000건으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 시장 전망치와 동일한 수치다.

앞서 지난 7월 중순 신규 실업수당 청구 건수가 40만건을 웃돈 이후 지속적으로 하락세를 보이고 있는 것으로 나타났다.

