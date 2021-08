대구시 시니어클럽 '노인일자리 창출' 돋보여 … 정부 평가에서 8곳 모두 '우수기관'

전국 1288개소 중 5개 선정하는 S등급에는 대구지역 3개 시니어클럽 포함

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 보건복지부에서 실시하는 2020년 노인일자리사업 수행기관 평가에서 8개 구·군 노인일자리 전담기관인 시니어클럽 모두 우수기관으로 선정됐다.

지난해 코로나19 위기 상황에서도 어르신들의 소득보장과 건강한 노후생활을 할 수 있도록 시니어클럽, 구·군, 노인복지관 등 44개 수행기관에서 총 3만2039명의 노인일자리를 제공한 결과다.

보건복지부는 전국 1288개소 노인일자리 수행기관 대상으로 2020년도 노인일자리사업 평가결과 3개 분야(공익형, 사회서비스형, 시장형)를 평가하는 복수평가에서 S등급에 전국 5개소를 선정했다. 이 중에 대구지역 3개소(서구·남구·수성구시니어클럽)가 포함됐다.

또한, 단일유형인 공익형에 달성시니어클럽, 사회서비스형에 동구·달서구시니어클럽이 선정되는 등 대구의 8개 시니어클럽 모두가 우수기관으로 선정돼 총 1억5000만원의 인센티브를 받게 된다.

평가 결과에 따라 기관별 500∼3,500만원까지 인센티브를 차등 지급 받으며, 인센티브는 사업단 장비구입?시설투자 등 환경개선비, 사업개발비, 피복?안전용품 구입비, 직원 성과금 등으로 사용된다.

박재홍 대구시 복지국장은 "2020년 노인일자리사업 수행기관 평가에서 우수한 성과를 거둔 것은 코로나19라는 어려운 상황에서도 8개 구·군과 시니어클럽 등 44개소 노인일자리 수행기관이 합심해 노력한 결과"라고 반겼다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr