황교안, 8·15 앞두고 "박근혜 사면 너무 늦어…文 신속히 결단해야"

황교안 "대한민국 비상상황… 경험있는 리더가 끌어가야해"

"지난 총선 부정선거 관련 여러 주장 팩트 돼"

[아시아경제 나예은 기자] 야권 대선주자 황교안 전 미래통합당(국민의힘 전신) 대표는 "박근혜 전 대통령에 대한 사면이 너무 늦었다"며 "문재인 대통령이 신속히 결단해야 한다"고 주장했다.

황 전 대표는 '8·15 광복절 특별사면'을 앞둔 12일 오후 대전시의회에서 기자간담회를 열고 "벌써 (박근혜 대통령이 수감된 지) 4년이 훨씬 넘었는데 역대 이렇게 오래 구속된 적이 없었다"며 "박 전 대통령이 아프기까지 한데 구속상태를 장기간 유지하는 것은 인륜 문제"라고 말했다.

앞서 황 전 대표는 박근혜 정부에서 법무부 장관을 거쳐 마지막 국무총리를 지냈다. 박 전 대통령이 탄핵된 이후에는 대통령 권한대행을 했다.

지난해 4월 총선 참패의 책임을 지고 정치 일선에서 물러났던 그는 정치를 재개한 이유에 대해선 "총선 실패에 대한 책임을 지고 물러났으나 대한민국이 무너져가는 총체적 난국 상황을 보면서 그냥 있는 것은 또 다른 무책임이라고 생각해 출마를 결심했다"며 "민생은 망가지고 집 마련 꿈은 더 멀어지고, 일자리가 없어 힘들어하는 국민을 보면 그냥 있을 수 없다"고 덧붙였다.

그는 "우리나라는 지금 비상상황"이라고 진단하고 "저는 입법·사법·행정 3부의 책임자 역할을 했고, 대통령 권한대행으로서 위기상황을 안정적으로 이끈 경험이 있다. 지금은 준비되고 경험 있는 리더가 대한민국을 끌어가야 한다"고 주장했다.

또 21대 총선의 부정 의혹과 관련해서 "이제는 증거물이 하나둘 나오며 의혹이 아닌 팩트가 되고 있다"며 "6월28일 대법원이 주관한 민경욱 전 의원 선거구(인천 연수을) 재검표 결과, 이상한 투표용지가 다수 발견됐다. 투표관리관이 누구인지 알 수 없는 투표용지가 1000여장이 나왔다"며 자신의 휴대전화에 저장된 투표용지 사진 파일을 기자들에게 제시했다.

이어 "6월 28일 이후 상황이 달라졌다. 그간 제기된 부정선거에 관한 여러 주장과 의혹이 팩트가 됐다. 이상한 투표용지가 어떻게 만들어진 건지 철저히 사실관계를 규명해야 한다"고 목소리를 높였다.

문재인 정권의 탈원전 정책에 대해서는 "무분별한 태양광 시설 인근 주민, 장밋빛 미래가 잿빛 미래로 바뀐 한국과학기술원 핵공학 전공 학생 등 정부 탈원전 정책에 따른 피해자를 만나고 왔다"며 "탈원전 정책은 에너지 안보와 일자리, 미래 먹거리 등을 위해 어떤 정책보다 빨리 바로잡아야 하는 만큼 집단 소송을 이끌겠다"고 말했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr