지역맞춤형 일자리창출사업의 일환

송파여성인력개발센터는 송파구, 고용노동부와 함께 지역맞춤형 일자리 창출사업의 일환으로 2021 방문간호조무 전문인력 양성교육에 참여할 교육생을 모집한다.

교육대상은 간호(조무)사 자격증을 소지한 미취업 경력단절여성으로 교육비가 전액 무료이다. 수료 후 일대일 취업지원, 일자리연계 등 교육특전도 주어진다.

2021년 9월 6일부터 10월 15일까지 총 25회에 걸쳐 교육이 진행된다. △재활운동 △처치간호 △방문간호 인지프로그램 △행정실무 △시니어요가이론과 실습 △스마트기기 운용 및 활용 △가정방문 실습 등으로 구성되어 있다.

오는 9월 1일 직종설명회를 개최할 예정으로, 참여를 희망할 경우 전화로 사전예약을 해야 한다.

자세한 교육일정과 선발과정은 송파여성인력개발센터 홈페이지 또는 전화 문의를 통해 확인할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr