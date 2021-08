몇 달째 널브러져 있는데도 … 방치된 농사 폐비닐, 방관하는 함양

안의면 마암마을회관 앞 곳곳에 수개월째 방치, 환경오염 심각

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 비닐쓰레기 뭉치가 너저분하게 도로가에 널려있은 지 벌써 몇개월째다. 마을이 폭염에 갇히면서 악취 냄새도 더 풍겼다.

12일 낮 경남 함양군 안의면 당본마암길 마암마을회관 앞 도로 곳곳을 ‘불청객’들이 점거하고 있었다. 물이며 공기 좋기로 소문난 함양에 외지인이 찾아왔다간 당장 ‘시선 폭력’을 당할 만큼 눈살을 찌푸리게 했다.

농업용 폐비닐이란 것을 다 아는데도 누가 치워야 하는 지 아무도 모르는 듯 불청객들은 버젓이 길가를 차지하고 있다.

폐비닐은 다쓰고 배출할 때나 보관 과정에서 도로 주변이나 들판 곳곳에 방치돼 농촌 미관을 해친다. 뿐만 아니라 심각한 환경오염도 일으켜 수거 대책이 필요하는 지적이 많다.

일부 농민들은 밭작물을 재배하기 위해 새 비닐하우스를 지으면서 지난해에 사용했던 폐비닐을 처분하기가 어려워 땅에 묻거나 불법을 써 태워버린다. 불법 소각 아니면 외딴 곳에 버려지고 있는 것이다. 농사 지을 때는 ‘천덕(天德)’ 대접받는 귀한 농부 가족이었다가 다 쓰고나면 천덕꾸러기 신세가 된다.

환경 관계자들은 농촌지역에 버려진 폐비닐은 농토를 황폐화하고 수질을 오염시키는 농촌 환경오염의 주범으로 간주하고 있다.

폐비닐은 자연분해가 쉽지 않아 농경지 훼손과 농촌 환경을 망치게 하는 오염원이라는 지적이다. 농토 황폐화와 수질까지 손대는 2차, 3차 환경오염을 일으키는 재앙이 되고 있다.

농업용 폐기물 수거 및 배출에 관한 시행규칙은 따로 마련돼 있지 않는 것으로 알려졌다. 현재 마을별로 1년에 한 번 예산 범위 내에서 수거장려금을 지급하고 있다. 농민들은 정해진 집하장에 모아 장려금을 요청하면 된다.

함양군 담당자는 “마암마을 이장과 의논해 폐비닐 공동집하장을 늘리고, 농업용 폐비닐의 올바른 배출 방법 등을 교육하고 홍보하겠다”고 말했다.

함양 사람이 아니더라도 ‘소 잃고 외양간 고치도록’ 함양을 놓아둘 수는 없다.

