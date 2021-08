시세대비 뛰어난 가격경쟁력 갖춘 ‘금천 롯데타워’ 임차인 모집 中

롯데건설은 7월 서울특별시 금천구 일대에 위치한 오피스텔인 ‘금천 롯데타워’에서 임차인을 모집한다. 단지는 독산역(1호선) 역세권 오피스텔로 저렴할 뿐만 아니라 롯데건설이 직접 시공하고 운영관리까지 하고 있어 안정성이 높아 많은 관심을 받고 있다.

금천 롯데타워는 4월에 준공한 기업형 민간임대주택 ‘독산역 롯데캐슬’ 단지 내 위치해 있으며, 지하 2층~지상 25층 1개 동 규모로, 이번에 임차인을 모집하는 오피스텔은 지상 19~25층에 위치한 138실이다.

‘금천롯데타워’ 오피스텔의 가장 큰 장점은 서울 주거단지, 역세권 입지임에도 불구하고 임대료가 저렴하다는 것이다. 전용면적 24~29㎡, 전세로 공급하는 138세대 중 48세대로 전세가 1억 5,500만 원(24㎡)부터 전세가 1억 8,000만 원(29㎡), 월세로 공급하는 전용면적 24㎡A타입의 90세대는 보증금 1,000만 원에 월 임대료 60만 원으로 구성된다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 의하면 같은 금천구에 있는 신축 오피스텔인 ‘G밸리 노블루체 스위트(2020년 8월 입주)’의 전용면적 29㎡의 경우 최근(5월 3일, 6월 8일) 거래된 2건 전세거래 모두 2억 4,000만 원에 거래됐다. 같은 전용면적을 비교했을 때 6,000만 원의 차이다.

인근 지역에서 최근 분양한 ‘메트로노블(2021년 5월 입주)’의 전용면적 29㎡의 경우 최근(6월 9일, 29일) 거래된 2건 모두 2억 9,500만 원에 거래됐다. 같은 전용면적을 비교했을 때 1억 1,500만 원 차이가 난다.

단지는 가격 이외에도 많은 장점을 자랑한다. 먼저 생활반경이 줄어든 사람들에게 안성맞춤이다. 단지를 품고 있는 ‘독산역 롯데캐슬’은 오피스, 근린생활시설, 오피스텔이 위치해 있다. 특히 지하 2층~지상 1층에 들어오는 근린생활시설 및 지원시설이 들어서 원스톱 생활이 가능하다. 그뿐만 아니라 안양천, 독산유수지체육공원, 단지 내 휴게시설 및 산책로 등을 쉽게 이용할 수 있고 홈플러스, 롯데시네마 등의 편의 및 문화시설도 가까이 있어 더욱 편리한 생활을 누릴 수 있다.

수도권 지하철 1호선 독산역 약 200m인 초역세권 단지로 직원들의 출퇴근이 수월하고, 오는 2023년 개통 예정인 신안산선(안산~여의도) 신독산역도 반경 약 1㎞ 거리에 위치해 있어 교통여건은 더욱 좋아질 전망이다. 여기에 서부간선도로, 서해안고속도로, 시흥대로, 강남순환도로, 제2경인고속도로, 광명~수원간 고속도로, 금천교 등의 도로망이 인접해 있어 차량을 통해 타지역으로 이동이 수월하다.

뿐만 아니라 주변으로 서울의 대표 업무지구인 서울디지털산업단지가 있는 것을 비롯해 단지 지상 4~18층에 롯데 그룹사가 사옥으로 이용할 예정이다.

롯데건설 관계자는 “최근 1인 가구, 신혼부부 등의 젊은 세대가 부동산 가격 상승으로 오피스텔로 몰리고 있다”며 “그중에서도 역세권 오피스텔은 여러 장점 때문에 가격이 높은 경우가 많지만, 롯데타워는 인근 오피스텔에 비해 저렴하고 롯데건설이 직접 관리하다 보니 많은 문의가 오고 있다”고 말했다.

