바이든 차남, 러 매춘부와 마약·성관계 영상서 "수십억달러 번다"

우크라이나 가스회사 이사 때 영상...스캔들 확산 우려

"거액의 수입 마약과 매춘으로 탕진"...정치자금 없었다 부인

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 대통령의 차남, 헌터 바이든이 지난 2019년 우크라이나 가스기업 부리스마의 이사로 재직할 당시 러시아 여성과 성관계를 갖고 마약을 복용하는 동영상이 공개돼 논란이 예상되고 있다. 해당 영상에서 헌터는 대화 도중 수십억달러를 벌고 있다는 발언을 한 것으로 알려지면서 지난해 미 대선당시 바이든 대통령의 최대 약점으로 거론되던 '우크라이나 스캔들' 의혹이 다시 불거질 것이란 우려도 나오고 있다.

11일(현지시간) 영국 데일리메일은 2019년 1월 헌터가 미국 라스베이거스의 한 호텔에서 러시아 여성과 성관계 및 마약을 복용하는 장면이 담긴 동영상을 공개했다. 이 동영상은 헌터가 직접 자신의 노트북으로 촬영한 것으로 알려졌다.

해당 영상에서 헌터는 러시아 여성에게 "나는 수십억달러를 벌고 있다"며 "18일 동안 라스베이거스 내 4개 호텔의 스위트룸을 돌아다녔다. 1박에 1만달러(약 1160만원)씩 쓰고 다녔다"는 등 대화를 나눈 것으로 나왔다. 영상이 찍힌 2019년 1월은 헌터가 우크라이나 가스기업인 부리스마의 이사로 거액의 수임료를 받고 있던 시절로 지난 미 대선에서 '우크라이나 스캔들'의 증거로 불거진 바 있다.

해당 영상은 지난 2019년 4월 헌터가 자택인 델라웨어주 윌밍턴의 한 컴퓨터 수리점에 맡겼던 노트북에서 나온 것이라고 데일리메일은 전했다. 당시 수리점 주인은 수리의뢰서에 '헌터 바이든'이라고 쓴 고객이 노트북 외장 하드의 수리를 맡긴 후 이를 찾아가지 않았으며, 수리 도중 복원된 파일에서 문제의 동영상을 발견하고 미 수사당국에 신고했던 것으로 알려졌다.

이 수리점 주인은 미 연방수사국(FBI)에 헌터가 2015년부터 2019년까지 우크라이나 가스기업 부리스마의 이사로 재직할 당시 일들이 기록된 1만여통의 이메일과 사진, 동영상들을 발견했다고 신고했으며, 미 대선 당시 큰 관심을 끌었던 우크라이나 스캔들은 여기서 시작된 것으로 알려졌다.

당시 바이든 대통령의 대선 경쟁자였던 도널드 트럼프 전 대통령은 해당 스캔들로 바이든 캠프를 공격했지만, 정작 당시 미 국가정보국(DNI) 국장이던 존 래드클리프 하원의원이 이메일의 자세한 내용이나 수사결과에 대해 함구하면서 묻혀졌다.

헌터와 함께 바이든 캠프는 부리스마 이사 재직과 이후 헌터가 부리스마로부터 월 5만달러 이상을 지급받은 사실 등은 부인하지 않지만, 해당 자금이 바이든 대통령의 선거자금으로 흘러들어간 사실은 없다고 부인하고 있다. 헌터는 최근 자서전을 통해 부리스마 이사 재직 중 받은 돈은 모두 마약과 매춘 등으로 허비했으며 아버지를 돕는 일에 쓴 적은 없다고 밝힌 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr