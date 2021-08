멜론버스 주식회사, 메타버스 기반 B2B XR 쇼핑몰 ‘강남 멜론버스 플래그쉽 스토어’ 오픈

멜론버스주식회사는 오는 25일(수) ‘멜론버스 강남 플래그쉽 스토어’ 오픈 소식을 알렸다.

멜론버스 측은 이번에 개관하는 플래그쉽 스토어는 메타버스에 기반한 몰입형 가상현실 B2B 쇼핑몰 “멜론버스” 론칭에 앞서 메타버스 기반 XR 쇼핑몰이 무엇인지 실제 보고 체험을 할 수 있는 공간이라고 소개했다.

플래그쉽 스토어의 구성은 1층은 멜론버스 쇼핑몰에서 판매되어지는 전 세계의 브랜드 중 대표 상품이 실제 전시될 예정이며, 2층은 체험관으로써 메타버스를 통한 상품의 리서치부터 구매까지 이루어지는 전 과정을 실제로 체험할 수 있도록 꾸며질 예정이라고 한다. 또한 국내외 인플루언서들의 라이브 커머스 또한 스토어 곳곳에서 이뤄지며 여러 장르의 공연도 펼쳐지는 즐겁고 재미난 새로운 형태의 비즈니스 공간이 될 것이라고 밝혔다.

멜론버스 관계자는 “메타버스 기반 B2B 쇼핑몰을 준비하면서 많은 공을 들인 부분은 기술적인 면도 있었으나 역사 및 인문학적 소양 학습의 중요성을 깨닫고 이해하는데 노력을 기울였다."며, "예로부터 먹고 사는 부분이 아주 흥했던 비즈니스 공간을 중심으로 새로운 문화 예술이 발전하고 사람들의 삶의 양태가 바뀌는 사실을 보며 깨달은 바가 많았다."고 전했다. 이어 "앞으로도 사람 중심으로 생각하며 매진하겠다”고 덧붙였다.

