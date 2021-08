[아시아경제 부애리 기자] 위메이드가 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) '미르4'를 오는 26일 글로벌 정식 출시한다.

12일 위메이드에 따르면 미르4는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어, 스팀 등을 통해 전 세계 170여개국에 출시된다. 영어·중국어를 비롯해 총 12개 언어를 지원한다.

지난 11월 국내에서 출시된 '미르4'는 출시 직후 한국 주요 앱마켓 인기순위 1위를 기록하기도 했다.

현재 사전예약을 진행 중인 '미르4'는 지난 5일부터 8일까지 4일 동안 실시간 비공개테스트(CBT)를 마무리했다.

게임 스토리, 모바일과 PC를 넘나드는 크로스플레이에 긍정적인 평가를 받았다고 회사 측은 설명했다.

글로벌 버전은 블록체인 기술인 NFT(대체 불가능한 토큰)와 유틸리티 코인이 게임에 적용된다. 이용자들은 게임 캐릭터, 흑철 자원 등을 통해 블록체인 기술을 경험할 수 있다.

