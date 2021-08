GS네트웍스, 연중무휴 GS25 반값택배, 택배 없는 날도 정상 운영

GS네트웍스가 오는 14일 택배 없는 날과 대체 공휴일에도 GS25 반값택배 서비스를 정상 운영한다고 밝혔다.

GS네트웍스가 운영하는 GS25 반값택배는 보내는 사람이 GS25에 방문하여 무인 택배 장비를 통해 미리 지정한 GS25로 배송하여 받는 사람은 비대면으로 수령할 수 있는 택배 서비스로 자체 물류 네트워크를 통해 연중무휴로 쉬는 날 없이 배송이 가능하다.

때문에 오는 8월 14일이 택배 쉬는 날과 16일 대체공휴일로 최장 사흘간 택배 휴무 기간에 긴급하게 택배를 보내야 한다면 반값택배를 이용을 하면 된다.

반값택배의 배송기간은 동일 권역 최단 2일에서 평균 3일이며, 빠른 경우 익일에도 택배를 받아 볼 수 있다. 택배비는 국내 최저가로 거리에 상관 없이 500g이하는 1600원, 500g초과~1㎏이하는 1800원, 1㎏초과~10㎏이하는 2100원이다.

그리고 GS포스트박스(GS네트웍스)에서 회원가입 후 미리 예약을 하면 방문 접수 시 편리하게 이용이 가능하며 다양한 할인과 이벤트도 참여할 수 있다.

신규회원가입시 국내택배 500원 할인 쿠폰과 반값택배 200원 쿠폰이 즉시 적립되는 이벤트와, 반값택배 예약 시 국내택배는 200원, 반값택배는 100원 추가 할인 쿠폰이 적립되는 이벤트를 진행 중이며, 회원가입후 추천인ID 입력하면 반값택배 200원 할인 쿠폰이 적립되며, 추천인, 피추천인에게 추천 횟수만큼 무제한으로 지급된다.

또한 주말, 공휴일에 반값택배 이용 시 선착순으로 반값택배 200원 할인 쿠폰이 적립되어 쿠폰을 모두 사용한다면 1,100원에 택배를 보낼 수 있다.

GS네트웍스 관계자는 “반값택배는 연중무휴의 강점을 내세워 앞으로도 안정적인 택배서비스를 제공할 예정이며, 보다 다양한 이벤트로 더욱 저렴하게 택배서비스를 고객이 이용할 수 있게 만전을 다하겠다”고 전했다.

자세한 내용은 GS포스트박스 홈페이지에서 확인이 가능하다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr