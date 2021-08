에듀윌 대표 아이디어 제도 ‘T.G.I.F’ 운영…”자유롭게 아이디어 제시하세요”

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 임직원들이 사업, 조직문화 관련 다양한 아이디어를 자유롭게 제출할 수 있도록 사내 아이디어 공모 제도 ‘T.G.I.F’를 운영 중이라고 밝혔다.

에듀윌 관계자는 “직원들의 다양한 아이디어를 경영 및 업무에 반영하고자 사내 아이디어 플랫폼을 기획했다”고 말하며 “최근 기업 주축으로 떠오르는 MZ세대 임직원들 역시 다수의 아이디어를 꾸준히 제공하고 있다”고 말했다.

‘T.G.I.F’는 Thanks God! It’s Fresh Idea의 약자로 에듀윌 임직원이라면 누구나 자유롭게 아이디어를 등록, 제안할 수 있는 아이디어 제안 플랫폼이다. 특히 별도의 절차 없이 ‘T.G.I.F’ 페이지에서 아이디어를 등록할 수 있어 임직원들의 접근성을 높였다.

아이디어는 각종 업무효율 증대부터 커뮤니케이션 활성화, 상품성 개선 등까지 다양한 목적을 주제로 제안이 가능하다.

이외에도 에듀윌은 주4일 근무제를 운영하고 시차 출근제를 운영하는 등 임직원들을 대상으로 하는 다양한 조직문화 제도를 운영하고 있다.

에듀윌이 운영하는 다양한 조직문화 관련 자세한 내용 확인은 에듀윌 채용 홈페이지에서 가능하다.

에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr