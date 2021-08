CJ온스타일 '100일', 고객 감사 프로모션 진행

앱 전 상품 대상 2회, 20만원 이상 구매 시 2만원 적립금

매일 선착순 500명씩 '테일러센츠 디퓨저' 선물

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 오는 17일 브랜드 출시 100일을 맞아 감사 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

오는 17일까지 CJ온스타일 전 상품 대상 2회, 20만원 이상 구매 시 2만원 적립금(앱 구매·신청 필수)을 제공하는 '두 번 만나요, 2만원 적립금 혜택' 행사를 진행한다. 총 5000명에게 '100일 만남 기프트'도 준비했다. 하루 10만원 이상 앱에서 구매 후 선착순 신청 완료한 고객에게 향 전문 브랜드 '테일러센츠 디퓨저 500㎖'(디퓨저 용기 및 가든 브리즈 용액 500㎖, 리드스틱, 깔때기 포함)를 증정한다. 17일 하루 현대카드 결제 시 10% 즉시 할인 혜택도 주어진다.

16일에는 '먼데이 온데이' 프로모션을 오픈한다. 16일 하루 TV홈쇼핑 방송 상품 2회, 10만 원 이상 구매하는 모든 고객에게 캠핑 웨건을 증정한다. 조건을 충족하면 프로모션에 자동 응모되며 9월30일 이내 고객 주소지로 배송된다. 위 '두 번 만나요, 2만원 적립금 혜택' 행사와 중복 참여할 수 있다. '먼데이 온데이'는 CJ온스타일에서 고객 인기가 가장 좋았던 리빙, 식품, 패션 대표 상품을 한 데 모았다. 다이슨 청소기 V10(오후 2시35분), 고메 양갈비(오후 4시30분), 오덴세 시손느(오후 7시35분), 칼 라거펠트 원피스(오후 8시45분) 등을 방송할 예정이다.

17일에는 오전 9시부터 오후 11시까지 14시간 연속 모바일 라이브 원데이 행사를 진행한다. 오후 8시엔 약 100만명 구독자를 보유한 먹방 크리에이터 히밥이 방송을 한다. 와플팬과 베이커리 생지 패키지를 만나볼 수 있다. 오후 9시에는 삼성전자 차세대 폴더블 스마트폰 '갤럭시Z플립3'를 판매한다. CJ온스타일 모바일 라이브 원데이 행사를 기념해 방송 상품 구매 고객 100명을 추첨 1만원 상당 스타벅스 기프티콘을 증정한다. 매 방송마다 구매 인증을 남긴 10명을 추첨해 5000원 적립금을 즉시 지급할 예정이다.

CJ온스타일 관계자는 "최적의 라이프스타일을 기획해 고객에게 합리적인 취향 소비를 제안하기 위해 지난 100일 쉼 없이 달려왔다"며 "앞으로도 CJ온스타일은 고객들이 합리적이고 즐거운 쇼핑을 경험할 수 있는 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

