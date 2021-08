국내 조선 수주 3개월 연속 1위!! 조선 관련株 TOP5 종목은?

한국 조선업이 전세계 발주량 45%로 3개월째 글로벌 수주량 1위를 기록했다.

영국의 조선,해운시황 분석기관인 클락슨리서치에 따르면 한국은 전세계 발주량의 45%를 수주하여 2008년 이후 최대치를 기록하며 1위를 차지했다.

조선,해운업 호황속 수혜를 입을 관련 종목은 무엇일까??

YC투자그룹의 21년 하반기 조선,해운테마 TOP5 종목을 하단 링크를 통하여 확인해 볼수 있다.

●TOP5 HMM(011200) : 컨테이너와 벌크화물 운송사업 등을 영위, 세계적인 종합 해운 물류기업

●TOP4 한국조선해양(009540) : 조선 부문에서 선도적인 지위를 유지, 매출 대부분이 조선업

●TOP3 현대미포조선(010620) : 중형선박 건조부문에서 세계적인 수준의 업체

●TOP2 대한해운(005880) : 에너지,자원 전문 수송선사. 주요 매출은 벌크선과 LNG선

