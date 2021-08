11번가, CJ ENM과 예능형 라방 '자영업자 김다비' 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 CJ ENM과 함께 예능형 라이브커머스 '자영업자 김다비'를 선보인다고 12일 밝혔다.

해당 방송은 둘째이모 김다비가 쇼호스트로 출연한다. 다비 이모는 상품 선택부터 시작해 직접 브랜드 담당자를 만나 가격을 협상하고 판매 전략까지 짜는 역할을 맡는다. 매주 목요일 오후 8시 라이브11을 통해 볼 수 있으며, 다비 이모가 브랜드사를 만나 방송 상품과 혜택을 협상하는 과정은 매회 라이브방송 일주일 전 유튜브에 영상으로 공개된다.

첫 방송은 이날 오후 8시로 아이오페 인기제품을 1+1에 구매할 수 있는 단독 특가 혜택부터 SK페이 결제 시 SK페이포인트 3000포인트 적립, 다이슨 에어랩 100원 딜 등 파격적인 혜택을 선보일 예정이다.

11번가 관계자는 “최근 남녀노소 모두에게 뜨거운 인기를 모으고 있는 캐릭터와 협업해 선보이는 단독 콘텐츠로, 앞으로도 11번가에서만 볼 수 있는 색다른 콘텐츠 라인업을 확대해 가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr