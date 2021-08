랩코스 ‘닥터포틴’ 신제품 트리트먼트 & 토닉 출시

뷰티 브랜드 랩코스가 프리미엄 헤어케어 라인인 ‘닥터포틴’의 신제품 2종을 출시한다고 밝혔다.

닥터포틴은 건강한 두피 & 모발 환경 개선을 위해 14가지 특화 성분을 엄선하여 최적으로 배합하고 14가지 걱정 성분은 배제한 약산성 탈모 증상 완화 라인이다.

이번에 새롭게 출시되는 ‘닥터포틴 프로틴 리페어 트리트먼트’와 ‘닥터포틴 인텐스 루트 헤어 토닉’은 ‘닥터포틴 바이탈 케어 샴푸’와 함께 마치 샬롱에서 케어 받은 듯, 집에서 경험하는 프로페셔널 맞춤 두피 케어를 선사한다는 게 업체 측 설명이다.

‘닥터포틴 프로틴 리페어 트리트먼트’는 저분자 밀 단백질(LPP)이 큐티클에 영양을 채워주는 단백질 집중 고영양 트리트먼트로 손상되고 거칠어진 모발을 집중 케어해 준다.

또한 두피에 함께 사용할 수 있는 트리트먼트로 잦은 화학 시술과 환경적 요인으로 손상된 두피와 모발에 풍부한 영양을 더하는 동시에 두피 pH밸런스를 맞춰 건강한 두피로 유지시켜준다.

트리트먼트와 함께 출시되는 ‘닥터포틴 인텐스 루트 헤어 토닉’은 두피 정수리 냄새 개선 및 즉각적인 두피 쿨링 효과가 입증된 저자극 토닉으로 풍부한 수분감과 함께 청량감으로 두피를 열감을 낮춰 상쾌하게 유지시켜 주는 동시에 민감해진 두피 진정에 도움을 준다.

랩코스 관계자는 “지난해 출시한 닥터포틴 바이탈 케어 샴푸가 큰 사랑을 받으며 많은 고객님들의 요청을 반영해 트리트먼트, 토닉을 연이어 출시하게 되었다. 새롭게 구성된 닥터포틴 헤어케어 라인은 전제품 탈모 증상 완화 기능성 인증을 받아 보다 전문적인 3단계 두피&모발 케어 솔루션을 제안한다”고 전했다.

한편, 랩코스의 신제품 2종은 네이버 스마트 스토어팜을 통해 선런칭을 진행하며 출시 기념으로 선착순 100명 특별 세일 프로모션과 함께 리뷰 작성시 다이슨 에어랩 스타일러 컴플리트를 증정하는 이벤트를 진행한다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr