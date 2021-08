오후 9시까지 전국 1833명 확진...이틀째 2000명대 확진자 예상(종합)

[아시아경제 박지환 기자] 11일에도 전국적으로 코로나19 확진자가 속출하면서 전날에 이어 이틀 연속 2000명이 넘는 확진자가 나올 것으로 추정된다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 1833명으로 나타났다.

전날 같은 시간에 집계된 2021명보다 188명 적은 규모다. 다만 지난주 수요일(8월 4일)의 오후 9시 집계치 1649명과 비교해서는 184명이 많다. 1833명 자체는 오후 9시 기준 집계로 전날에 이어 두 번째로 큰 규모다.

12일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 2000명 안팎, 많으면 2000명대 초반에 이를 전망이다. 전날에는 밤 9시 이후 202명 늘어 최종 2223명으로 마감됐다.

이날 확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 1166명(63.6%), 비수도권이 667명(36.4%)이다. 전국 17개 시도에서 모두 확진자가 발생했다. 시도별로는 경기 538명, 서울 520명, 인천 108명, 경남 101명, 부산 95명, 충남 80명, 경북 66명, 충북 64명, 울산 49명, 대전 47명, 강원 41명, 대구 38명, 전남 24명, 제주 23명, 광주 20명, 전북 16명, 세종 3명 등에서 확진자가 발생했다.

최근 4차 대유행은 비수도권으로 번지면서 전국화 양상이 뚜렷하다. 하루 확진자는 지난달 7일 1212명 이후 36일 연속 네 자릿수를 이어가고 있다.

주요 신규 집단감염 사례는 인천 서구의 음식점과 관련해 총 15명이 확진됐다. 경기 성남시 헬스장, 경기 안산시 대안학교와 관련해서도 각각 16명의 확진자가 나왔다.

대전 유성구 소재 학원에서 14명, 충남 아산시 외국인 지인모임 사례에서는 23명이 각각 확진됐다. 충북 음성군 직장-경기 이천시 시멘트제조업 관련해서는 총 37명이 양성 판정을 받았다. 대구 달서구 초등학교 돌봄교실에서는 누적 확진자가 23명으로 집계됐다. 부산 수영구 시장과 관련해선 총 14명의 확진자가 발생했다.

