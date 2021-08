"전라도 것들" 광주고검 흉기 난동범, 범행 전 지역 비하 글 작성

블로그에 '전라도 것들', '엉뚱한 사람 재판 불러'

경찰 조사·영장실질심사서도 침묵

[아시아경제 나예은 기자] 광주고등검찰청사에 무단 침입해 공무원에게 흉기를 휘두른 40대가 구속된 가운데, 피의자는 범행 직전 자신의 블로그에 지역 혐오와 사법부에 대한 불만을 드러낸 것으로 알려졌다.

앞서 A(48)씨는 지난 9일 오전 9시45분쯤 광주고검 8층 복도에서 환도(조선도·날 길이 72㎝)를 수차례 휘둘러 공무원 B씨를 다치게 한 혐의를 받고 있다.

당시 A씨는 정문에서 한 차례 제지당했으나 주차차단기가 열려 있던 반대편 차로로 역주행해 광주고검 안으로 진입했다. 이어 청사 중앙 현관에 있던 방호원을 흉기로 위협하며 "판사실이 어디냐"고 추궁했고, 방호원이 동료에게 알리기 위해 자리를 피한 사이 엘리베이터를 타고 8층까지 올라갔다. 엘리베이터에서 내린 뒤에는 스크린도어를 강제로 열고 차장검사 부속실 앞까지 침입했다.

이때 복도를 지나던 B씨가 A씨가 휘두른 칼에 맞았다. B씨는 팔로 흉기를 막고 A씨를 붙잡아 넘어뜨렸고, 이내 다른 직원들이 달려와 A씨를 제압한 뒤 신고했다. 이 과정에서 B씨는 옆구리를 찔려 중상을 입고 장시간 수술을 받아 현재 회복 중이며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰 조사와 영장실질심사에서 침묵으로 일관하며 범행 동기를 밝히지 않고 있다. 그는 생년월일과 직업 등 신상을 확인하는 판사의 인정신문에도 답변하지 않은 것으로 전해졌다.

경남 모처에 거주하는 A씨는 범행 약 3시간 전 자신의 블로그에 "전라도 것들이 복수를 위해서 공부하고 판사, 검사, 변호사가 되어 결국 미친 짓을 했네"라는 내용의 게시물을 올렸다.

또 범행 하루 전에는 "엉뚱한 사람 재판에 불러들이며 복수의 재판을 하는 광주 쓰레기들"이라며 "협박까지 하는 전라도 법원의 추태가 급기야 민주항쟁이라는 팻말을 붙였다"라는 글을 올리기도 했다. 5·18 민주화운동 당시 광주시민을 향한 헬기 사격을 증언해 온 고(故) 조비오 신부를 모욕하는 글도 있었다.

경찰은 이번 사건이 혐오범죄일 가능성이 있다고 보고 프로파일러 투입과 압수수색 등을 통해 범행 동기를 분석할 예정이다.

한편 광주지방법원 김종근 영장전담 부장판사는 11일 A씨에 대한 구속영장을 발부한 것으로 전해졌다.

