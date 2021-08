[아시아경제 전진영 기자] 조 바이든 미국 대통령이 대선 공약으로 내걸었던 세계 민주주의 정상회의를 오는 12월 개최한다.

현지 언론 등에 따르면 백악관은 이날 보도자료를 통해 12월 9~10일 이틀 간 전 세계 국가 정상과 시민단체·민간부문 대표 등이 참여하는 ‘민주주의를 위한 정상회의(Summit for Democracy)’를 비대면으로 개최한다고 밝혔다.

회의에서는 권위주의 대응, 부패척결, 인권수호 등의 주제를 다룰 예정이다. 참가대상은 아직 밝혀지지 않았다.

백악관은 “세계 지도자들이 서로의 의견을 듣고 성공 사례를 공유하게 될 것”이라며 “국제적 협력을 추진하고 민주주의가 직면한 난관에 대해 솔직하게 이야기하는 기회가 돼 민주주의가 새롭게 부활하는 기반을 다질 수 있을 것”이라고 밝혔다.

