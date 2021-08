샤넬·디올 등 유명 브랜드 모조품 유통한 일당 적발

[아시아경제 강주희 기자] 해외 유명 브랜드의 모조품을 밀수입해 유통한 일당이 세관에 적발됐다.

관세청 서울본부세관은 11일 해외 유명 브랜드 의류 모조품 2000여점(시가 12억원 상당)을 중국에서 밀수입해 국내에 유통한 혐의로 의류도매업체 2곳의 대표와 직원 등 5명을 검찰에 송치했다고 밝혔다.

이들은 중국에서 모조품을 분산 반입한 후 소매상에게 넘겨 상표법 및 관세법을 위반한 혐의를 받는다.

이들은 모바일 메신저 '위챗'을 이용해 샤넬, 셀린느, 크리스챤 디올 등 명품 브랜드와 스포츠 브랜드 등 26종 유명 브랜드 모조품을 중국 업자와 거래한 것으로 알려졌다.

물품은 자가사용 목적인 것처럼 속여 특송화물, 국제우편으로 들여왔으며, 세관검사를 피하기 위해 1500여 차례에 걸쳐 분산 반입한 것으로 파악됐다. 다수의 휴대전화 번호와 지인 등의 주소지를 돌려쓴 것으로 조사됐다.

모조품 의류는 폐쇄형 의류거래 B2B(기업 간 거래) 모바일 플랫폼에서 정품 가격의 4분의 1 수준으로 의류 소매상에게 넘겼다. 소매상은 블로그와 인터넷 카페 등에서 의류를 판매 중인 것으로 전해졌다. 압수된 가짜 의류는 원단의 품질과 프린팅 상태가 불량하고, 로고와 라벨의 부착 위치도 진품과 다르다.

