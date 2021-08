[아시아경제 박지환 기자] 12일은 전국이 대체로 구름이 많은 가운데 남부와 강원, 제주 등에서 비 소식이 있겠다.

강원 산지와 남부 내륙에는 이날 오후부터 밤 사이 천둥·번개와 함께 5∼40㎜의 소나기가 내리겠다.

특히 제주도에는 많은 양의 수증기가 유입돼 13일까지 천둥·번개를 동반한 시간당 50㎜ 이상의 비가 내릴 전망이다. 남해안 역시 오후부터 비가 내릴 것으로 관측된다. 예상 강수량은 제주도와 남해안이 20~60mm로 예상된다.

아침 최저기온은 20∼25도, 낮 최고기온은 28∼33도의 분포를 나타내겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr