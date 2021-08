[갤럭시Z 언팩]“역대 가장 작다” 갤럭시 버즈2, ANC 적용…14만9000원

오는 27일 출시…주변 소리 듣기 기능 추가

착용감 높이고 투웨이 다이내믹 스피커 지원



[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,500 전일대비 1,700 등락률 -2.12% 거래량 30,241,137 전일가 80,200 2021.08.11 15:30 장마감 관련기사 [갤럭시Z 언팩]내구성 높인 '갤럭시 Z폴드3·Z플립3'… “폴더블 대세화 이끈다”[갤럭시Z 언팩]구글 통합OS 품은 '갤럭시워치4'…연동성 강화반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피 close 는 11일 온라인으로 '삼성 갤럭시 언팩 2021(Samsung Galaxy Unpacked 2021: Get ready to unfold)'을 열고 신형 무선이어폰 '갤럭시 버즈2(Galaxy Buds2)'도 공개했다. 오는 27일 출시되며 가격은 14만9000원이다.

버즈2는 투웨이(2-way) 다이내믹 스피커와 주변 소음을 제거해주는 ‘액티브 노이즈 캔슬링(ANC)’을 통해 풍부하고 몰입감 있는 사운드를 제공한다. 음악을 듣는 동안 외부 소리를 놓치지 않도록 ‘주변 소리 듣기(Ambient sound)’ 기능도 지원한다. 다양한 소음 환경을 학습한 새로운 머신러닝 기반의 솔루션을 탑재해 통화할 때는 배경 소음을 효과적으로 차단하고 상대방에게 선명한 목소리를 전달해준다고 회사측은 강조했다.

기존 갤럭시 버즈 시리즈를 통틀어 가장 작고 가볍다. 케이스는 41.2g, 이어버드는 5.0g이다. 장시간 사용해도 편안한 착용감을 제공하며, 사용자가 최적의 착용감과 ANC 성능을 즐길 수 있도록 새롭게 갤럭시 웨어러블 앱에 '이어버드 착용 테스트' 기능을 추가한 것이 특징이다.

배터리 용량은 이어버드 61mAh, 케이스 472mAh다. ANC가 켜진 상태로 최대 20시간 음악을 재생할 수 있다. Qi방식 무선 충전으로, 5분 고속 충전 시 1시간 음악 재생이 가능하다.

그라파이트, 화이트, 올리브 라벤더 등 4가지 색상으로 출시될 예정이다.

