‘bbb 코리아’ 통역자원봉사 카피라이팅 공모전 실시

- bbb 통역자원봉사를 알기 쉽게 표현한 ‘한 줄 홍보문구’ 공모전, 오는 29일까지 접수

- 만 15세 이상이라면 누구나 참여 가능, 총 시상금은 약 300만 원 규모

언어·문화 NGO ‘bbb 코리아(회장 김인철)’가 ‘bbb 코리아 통역자원봉사 카피라이팅 공모전’을 개최한다.

bbb 코리아는 문화체육관광부 등록 비영리 사단법인으로 재능기부를 통해 나눔을 실천하는 언어·문화 NGO다. 20개 언어로 24시간 통역자원봉사 서비스를 제공하고 있으며, 현재 4천7백여 명의 봉사자들이 참여하고 있다.

bbb의 통역자원봉사는 의뢰인-외국인-자원봉사자 간의 3자통화로 이루어진다. 이번 공모전은 이러한 통역자원봉사 서비스를 알기 쉽게 ‘한 줄’로 표현하는 형태로 진행된다. 모집은 국문과 영문, 총 2개 부문이며, 접수기간은 오는 8월 29일까지 약 3주다.

만 15세 이상 내국인 및 내외국인이라면 누구나 참가할 수 있으며, 국문과 영문 부문에 중복 지원도 가능하다. 접수는 bbb 코리아 홈페이지에서 가능하며, 국문은 15글자 이내(띄어쓰기 미포함), 영문은 한 줄로 기획의도를 제출하면 된다. 심사 기준은 ▲독창성 ▲활용성 ▲적합성 ▲심미성 ▲운율성을 중점 고려하며, 전문가 검토를 거쳐 각 부문별 6명, 총 12명을 선정한다.

시상은 국문, 영문 2개 부문으로 나눠서 별도 진행되며 각 부문별로 최우수상 1명에게는 50만 원, 우수상 2명 각 30만 원, 장려상 4명 각 10만 원을 지급한다. 또한 참가자 중 추첨을 통해 총 50명에게 커피 교환권을 제공한다.

bbb 코리아 최미혜 사무총장은 "bbb 통역자원봉사는 20여 년간 대가 없는 재능나눔을 통해 대한민국의 대표 언어·문화 자원봉사 프로그램으로 자리매김했다"라며 "이번 공모전을 통해 선정된 카피는 앞으로 bbb의 소통하는 마음을 널리 알리고, 필요한 곳에서 도움을 받을 수 있도록 하는 소중한 자원이 될 것"이라고 말했다.

한편, 2002년부터 활동을 시작한 bbb 통역자원봉사는 지난해 누적 요청 콜 수 100만 건을 돌파했으며, ▲ 영어 ▲ 일본어 ▲ 중국어 ▲ 프랑스어 ▲ 스페인어 ▲ 러시아어 등 총 20개 언어통역봉사 서비스를 제공하고 있다. 서비스는 3 자(발신자 → bbb 봉사자 → 수요자)가 통화하는 형태로 진행되며, 도움을 원하는 경우에는 스마트폰 애플리케이션 ‘bbb 통역’을 다운로드해 이용하면 된다.

