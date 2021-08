코스맥스, 2분기 영업이익 68% 오른 439억원…中 온라인 시장 고성장

[아시아경제 이승진 기자] 화장품 연구·개발·생산(ODM)회사 코스맥스가 중국 등 해외 시장 수출 확대에 힘입어 2분기 견조한 실적을 기록했다.

코스맥스는 2분기 연결 기준 매출이 전년 동기대비 13% 증가한 4304억원, 영업이익은 68% 증가한 439억원을 달성했다고 11일 밝혔다. 순이익은 89% 성장한 261억원을 거뒀다.

코스맥스는 한국, 중국 법인 고성장세가 지속된 가운데 수익성 개선이 이뤄지며 호실적을 거뒀다고 설명했다. 특히 중국 사업은 시장 성장의 둔화에도 불구하고 지난 '6.18 행사' 효과 및 온라인 고객사 확대를 통해 영업이익률이 전년 대비 3.3%포인트 상승한 10.2%를 달성했다.

법인별로 살펴보면 한국법인은 2분기 매출이 전년대비 10% 오른 2300억원을 기록했다. 스킨케어 카테고리와 색조 카테고리 견고한 성장이 이어진 가운데 색조 카테고리가 전년대비 매출 규모가 17% 성장하며 두드러졌다.

중국법인 매출은 전년동기대비 33% 성장한 1714억원을 기록했다. 순이익은 190억 원으로 79% 증가했다. 중국 시장은 온라인 고객사 매출이 성장을 주도했다. 중국 내 상위 20개 고객사 중 총 16개가 온라인 고객사로 분포해 있다. 6.18 행사에서 '티몰' 색조제품 판매 순위 상위 25개 제품 중 중국 법인 생산 제품이 절반이 넘는 13개를 차지했다.

상하이 법인 매출은 전년동기 대비 43% 증가한 1404억원을 달성했다. 지난 6.18 행사 효과로 온라인 고객사 매출이 크게 늘어났다. 온라인 매출 비중은 올해 상반기 65%를 넘어선 것으로 파악된다. 광저우 법인 매출 전년 대비 9% 오른 362억원, 순이익은 41% 증가한 34억원을 기록했다. 광저우 법인 역시 올해 상반기 온라인 매출이 75%를 차지하는 등 온라인 매출이 크게 올랐다.

미국법인의 2분기 연결 기준 매출은 전년동기대비 12% 감소한 340억원을 기록했다. 코스맥스는 기초 제품 및 일부 색조 품목에서 회복세를 보이고 있으며, 원가 절감 및 비용 통제 노력으로 손실폭을 축소했다고 설명했다.

인도네시아 매출은 전년동기대비 8% 감소한 매출 100억원을 기록했다. 온라인 중심의 현지 고객사 매출은 증가했으나, 코로나 사태가 장기화되면서 오프라인 고객사 매출은 부진한 모습을 이어갔다.

