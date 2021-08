볼보자동차 공식 딜러 코오롱오토모티브가 고객 로열티 캠페인 ‘Made By You’ 이벤트를 성황리 종료

볼보자동차 공식 딜러 코오롱오토모티브가 고객 로열티 캠페인 ‘Made By You’ 이벤트를 성황리에 마쳤다.

이번 캠페인의 슬로건은 고객의 사랑과 관심으로 비롯된 것에 대한 감사의 뜻을 담았으며, 코오롱오토모티브 기 고객, 계약대기 고객, 서비스센터 입고 고객, SELEKT(김포) 인증 볼보 중고차 구매 고객 등을 대상으로 푸짐한 경품과 서비스를 제공하며 온라인과 오프라인 이벤트를 진행했다.

지난 6월 1일부터 온라인을 통해서 응모 받은 이벤트는 총 3,300여 명의 고객이 응모하며 높은 관심을 받았다. 볼보자동차 또는 코오롱오토모티브와 함께한 추억을 고객의 인스타그램에 업로드하고 이벤트 페이지에 공유하는 형식으로 응모를 진행했으며, 이벤트 페이지인 코오롱오토모티브 아카이브에 쌓인 데이터를 기반으로 추첨하여 경품을 제공했다.

1주차 온라인 이벤트는 ‘Healing’, 2주차 ‘Love’, 3주차 ‘Work’ 테마로 실시됐다. 이를 통해 B&O 블루투스 이어폰과 드롱기 커피머신, 와인 냉장고 등 푸짐한 선물이 고객들에게 제공됐다.

또한, 오프라인에서는 고객의 라이프 스타일에 맞춘 3가지 이벤트가 진행됐다.

첫번째 ‘Enjoy & Family’, 두번째 ‘Relax & Art’, 세번째 ‘Healing & Stay’ 컨셉으로 진행 되었으며, 에버랜드 사파리 월드 스페셜 투어 및 Q-Pass 제공, 인천 파라다이스 시티 호텔과 올모스트홈스테이 하동 숙박 및 시설 무료 이용 등 각 이벤트 별로 고객만을 위한 특별한 서비스가 제공되어 볼보자동차 코오롱오토모티브 고객에게 감동과 신뢰를 높이는 계기가 됐다.

코오롱오토모티브 마케팅 관계자는 “볼보자동차가 추구하는 브랜드 가치에 따라, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 경험을 제공하고자 이번 캠페인을 기획하였으며, 많은 고객분들께 혜택이 돌아갈 수 있도록 마련했다. 앞으로도 코오롱오토모티브는 고객분들께 감사하는 마음을 담은 다양한 이벤트를 꾸준히 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

