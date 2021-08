인스코비, 런칭 1주년 기념 ‘비 플라스티 비톡신 앰플’ 롯데홈쇼핑서 12일 방송

㈜인스코비가 오는 12일 롯데홈쇼핑에서 바이오 비베놈(Bee Venom) 화장품 비 플라스티 비톡신 앰플(Bee Plasty B-Toxin Ampoule) 런칭 1주년 기념 방송을 진행한다고 밝혔다.

12일 오전 11시 35분부터 진행되는 런칭 1주년 특집 방송에서는 △입문패키지(4솔루션(15ml*4개) 2박스, 앰플40(15ml*1개), 무료체험분 4개)와 △집중관리 패키지(40 파워 솔루션 맥스(30ml*3개) 2박스, 앰플40(15ml*1개), 무료체험분 4개)로 안티에이징을 집중 관리할 수 있는 제품을 선보인다.

비 플라스티 비톡신 앰플은 인스코비의 바이오 계열 자회사인 '아피메즈'의 40년 봉독(Bee Venom) 연구의 완결판이다. 아피메즈는 현재 국내에서 유일하게 식약처 허가를 받은 전문의약품인 아피톡신을 개발한 기업으로 한국, 일본, 미국 등 글로벌 벌독 특허도 보유하고 있다.

봉독을 정제 분리 추출한 100% 고순도 정제 봉독 성분을 함유한 비 플라스티 비톡신 앰플은 주름, 미백, 탄력 개선 효과가 뛰어나 고객들의 뜨거운 호응을 얻고 있다. 특히 배우 유지인의 안티에이징 관리법으로도 소개되면서 화제가 되기도 했다.

‘4솔루션’은 무려 100PPM의 벌침액을 통해 피부에 점진적으로 봉독 함량을 늘리면서 사용하는 주름 특수관리 프로그램이다. 함량에 적합한 제형의 차별화로 강력한 안티에이징을 기대할 수 있다.

‘40 파워 솔루션 맥스’는 4솔루션 중 봉독 함량이 가장 높은 40ppm 앰플을 2배로 기존 용량을 늘린 제품이다. 손상된 피부를 집중 관리할 수 있고, 수분과 항산화 미백 등 전반적인 피부케어가 가능해 탄력 개선에도 효과가 있는 것으로 나타났다.

인스코비 관계자는“비 플라스티 비톡신 앰플 브랜드 런칭 1주년을 맞아 이번 방송에서 합리적인 가격에 특별한 제품 구성으로 마련했다”며, “전 제품 피부 저자극 테스트를 완료해 믿고 사용할 수 있는 고기능성 앰플로, 평소 안티에이징에 고민이셨던 분들이 사용하시면 만족감을 느끼실 것”이라고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr