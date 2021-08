영양 송하리 졸참나무·당숲 천연기념물 된다

굴참나무와 비슷한 규모, 형태 또한 아름다워

"마을주민들 당산제 올리며 마을 번영 빈 곳"

경북 영양 수비면 송하리에 있는 졸참나무와 주변 마을 숲이 천연기념물로 지정된다. 문화재청은 이 일대를 '영양 송하리 졸참나무와 당숲'으로 명명하고 국가지정문화재 천연기념물로 지정 예고한다고 11일 전했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화재위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다.

송하리는 앞뒤로 개울과 숲이 있는 마을이다. 참나뭇과 낙엽 교목인 졸참나무는 해발 650m인 매봉산 등산로 입구에 있다. 크기는 높이 22m, 너비 20m, 가슴높이 지름 1.3m다. 수령(樹齡·나무의 나이)은 약 250년으로 추정된다. 1995년 산림법에 근거해 보호수로 지정됐다.

졸참나무는 천연기념물로 지정된 사례가 없다. 같은 참나뭇과 식물인 굴참나무만 네 건 있다. 울진 수산리, 서울 신림동, 안동 대곡리, 강릉 산계리의 그것이다. 송하리 졸참나무는 이 나무들과 규모가 비슷하고 생육 상태도 좋다. 형태 또한 아름다워 보호 가치가 충분하다고 평가된다.

주변에는 느티나무 두 그루와 말채나무 한 그루가 있다. 북쪽 구릉지에는 평균 높이 13m, 가슴높이 지름 45㎝의 소나무·느티나무·말채나무 예순두 그루가 숲을 형성한다. 문화재청 측은 "민간에서 신을 모시고 제사를 지내는 당집이 있어 당숲에 해당한다"라며 "주민들이 정월대보름과 추석에 졸참나무에서 당산제를 올리며 마을 안녕과 번영을 빈다"라고 설명했다.

