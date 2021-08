정부, 2021 메타버스 개발자 경진대회 참가자 모집

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 이달 31일까지 '2021 확장 가상세계(메타버스) 개발자 경진대회' 참가자를 모집한다고 11일 밝혔다.

메타버스란 가상을 의미하는 '메타(meta)'와 세계를 의미하는 '유니버스(universe)'의 합성어로 가상과 현실 세계가 상호작용하는 온라인 공간을 뜻한다.

메타버스 개발자 경진대회는 인재를 발굴하고 메타버스 산업을 확대하기 위해 올해 처음으로 열린다. 메타버스에 관심이 있는 대학생·대학원생, 일반인이라면 누구나 참가할 수 있다.

참가 분야는 학생 부문과 일반 부문으로 나뉘고, 국내 기업의 소프트웨어를 활용하는 지정과제와 형식 제한이 없는 자유과제 유형으로 구성된다.

지정과제 수상자는 후원기업과 공동 사업화 기회를 받거나 채용 시 가산점, 인턴기회 등의 혜택을 받을 수 있다. 과기정통부는 최종 20개 우수 팀 또는 개인을 선발해 총 9400만원의 상금과 상장 등을 줄 예정이다.

자세한 내용은 과기정통부 또는 한국전파진흥협회 홈페이지에서 확인할 수 있다. 참가 신청은 메타버스 개발자 경진대회 홈페이지에서 할 수 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr