"박근혜 사면하라…탄핵도 무효다" 朴, 지지자들 '부글부글'

국정농단 사건으로 복역 중인 이재용 13일 가석방으로 출소

박근혜 전 대통령 지지자들 "박근혜도 석방하라!"

야권에서도 박 전 대통령 사면 촉구 이어져

[아시아경제 한승곤 기자] "박근혜 대통령 사면 부탁드립니다." , "탄핵 자체가 사기인데 무슨 구속이야!"

이재용 삼성전자 부회장 가석방 결정으로 일부 보수 성향 시민들 사이에서는 박근혜 전 대통령 사면 촉구의 목소리가 나오고 있다. 국정농단 혐의 관련 이 부회장은 가석방을, 박 전 대통령은 구속 재판을 받는 것 자체가, 공정하지 못하다는 주장이다.

아예 일부에서는 탄핵 자체가 거짓이라며, 전면 석방을 요구하기도 한다. 여기에 야권에서는 연일 박 전 대통령 사면 촉구를 주장하고 있어, 박 전 대통령 사면 촉구 여론은 한동안 지속할 것으로 보인다.

11일 한 보수성향 온라인 카페에는 박 전 대통령 사면을 촉구하는 글이 지속해서 올라오고 있다. 카페 회원들은 "박근혜 대통령은 고령의 여성이다"라면서 문재인 정부가 너무 가혹하게 탄압하고 있다는 취지로 비판하고 있다.

또 카페 회원들뿐만 아니라 서울 번화가 곳곳에서는 박 전 대통령 탄핵이 사기라는 주장이 담긴 '박근혜 사기 탄핵 무효' 낙서를 볼 수 있다. 여기에 이 부회장 가석방 결정 상황까지 맞물리면서 박 전 대통령 사면을 촉구하는 목소리가 거세지고 있다.

박 전 대통령 지지자들의 주장은 확고하다. 반드시 사면 처분을 받아야 한다고 강조했다. 50대 회사원 김 모씨는 "이재용 혐의가 국정농단 아닌가"라면서 "그럼 관련자들 다 밖에 나와야지"라고 주장했다. 이어 "아니면 불구속 재판이라도 받게 해야 하는 것 아니냐"라고 목소리를 높였다.

또 다른 50대 직장인 박 모씨는 "해도 해도 너무한다"면서 "대통령 권한으로 사면을 할 수 있지 않나"라고 지적했다. 이어 "이렇게까지 구속을 할 줄 몰랐다"라고 분통을 터뜨렸다.

박 전 대통령 사면 촉구가 시민들 사이에서 강력하게 나오는 가운데 정치권에서도 같은 주장이 나오고 있다.

원희룡 전 제주도지사는 9일 오전 국회에서 교육정책 발표 후 기자들과 만나 "전직 대통령에 대해서 즉각 사면을 요구한다"고 밝혔다. 이어 "국민의힘이 과거로 돌아가선 안 된다. 과거의 핵심은 탄핵이다. 탄핵은 인정해야 한다"며 "과거 국민들의 판단과 심판, 사법적 판단을 뒤엎겠다는 것은 아니다. 그것을 모두 인정한다는 전제 위에서 정치적 판단으로서 사면해야 한다는 것"이라고 주장했다.

유승민 전 의원도 최근 한 언론 인터뷰에서 "헌법상 대통령만이 갖고 있는 고유권한"이라면서도 "전직 대통령 사면 복권에 대해 개인적인 의견을 여러번 이야기 했다. 사면을 하는 게 좋다"고 말했다.

또 최재형 전 감사원장은 지난 6일 경북 구미에 있는 박정희 전 대통령 생가를 방문해 "고령인 박 전 대통령께서 아직도 이 무더위 속에 수형생활을 하는 것은 정말 가슴 아픈 일"이라며 "문 대통령은 오늘이라도 (박 전 대통령) 사면에 대한 용단을 내려야 한다"고 말했다.

한편 보수 세력과 야권에서 박 전 대통령 사면 촉구가 이어지는 가운데 여론은 부정적이다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치 4개 여론조사업체가 지난달 26~28일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 실시해 발표한 7월4주차 전국지표조사(NBS) 결과, 이명박·박근혜 두 전직 대통령 특별사면에 대해 '반대한다'는 56%, '찬성한다'는 38%로 집계됐다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p로, 자세한 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr