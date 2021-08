수도권 겹겹이 규제 방침에도 ‘나홀로 호황’ 누리는 양평

- 올해(1~6월) 양평 아파트 거래량 4,038건으로 전년 동기 대비 11배 이상 증가

- 올해 양평서 선보인 새 아파트 모두 높은 경쟁률로 1순위 마감 기록

지난해부터 정부가 수도권 지역을 중심으로 각종 규제를 쏟아내면서, 얼마 남지 않은 수도권 비규제 지역이 ‘나홀로 호황’을 누리고 있는 것으로 나타났다.

국토교통부에 따르면 현재 수도권에서 비규제 지역은 양평, 연천, 포천, 동두천, 가평, 여주, 이천 등 단 7곳에 불과하다. 이들 지역은 대출과 청약 규제를 받는 대부분 수도권 지역과 달리 비교적 규제에서 자유롭다.

수도권 비규제 지역의 경우, 대출한도는 LTV 70%, DTI 60%로 규제지역(투기과열지구 LTV·DTI 40%, 조정대상지역 LTV·DTI 50%) 보다 높아 대출 부담이 적다. 또 청약 통장 가입 기간 1년 이상, 지역·면적별 예치금이 충족되면 주택 소유 여부와 상관없이 세대주와 세대원 모두 1순위 청약 접수가 가능하며, 당첨자 발표일로부터 6개월 이후면 분양권 전매도 가능하다.

이런 이유로 수도권 비규제 지역에서는 올해 아파트 거래량이 크게 늘고, 신규 공급된 단지들의 청약 성적표도 우수한 것으로 집계됐다.

실제 한국부동산원의 행정구역별 아파트 거래량을 분석한 결과, 올해 1월부터 6월까지 수도권 비규제 지역인 7곳에서 거래된 아파트는 총 1만4,119건으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(5120건) 대비 2.8배 이상 증가한 수치다.

특히 교통망 확충으로 서울 접근성 개선이 예상되는 양평에서 아파트 거래량이 크게 늘어나 눈길을 끈다. 실제 지난해 1~6월 양평군 아파트 거래량은 360건에 불과했으나, 올해에는 11배 이상 증가한 4,038건을 기록했다. 이는 비규제 지역 7곳 가운데 가장 많은 아파트 거래량이다.

양평군에서 선보인 새 아파트들의 청약 성적도 우수하다. 지난 3월 선보인 ‘양평역 한라비발디’는 일반분양 1,039가구(1·2단지) 모집에 1만4,040명이 접수 평균 13.5대 1의 청약 경쟁률을 기록하며 전 평형 1순위 마감에 성공했다. 이후 포스코건설이 분양한 ‘더샵 양평리버포레’ 역시 1순위 평균 28.7대 1의 경쟁률을 기록하며 1순위 마감을 기록한 바 있다.

업계 관계자는 “수도권 대부분 지역이 규제 지역으로 묶인 가운데, 우수한 서울 접근성과 쾌적한 자연 환경을 갖춘 수도권 비규제 지역이 인기를 얻고 있는 것으로 보인다”라며 “특히 최근 서울-양평 고속도로가 예비타당성조사를 통과하면서 서울 접근성이 크게 개선될 것으로 기대되는 양평에 수요자들의 관심이 집중되고 있다”라고 전했다.

이런 가운데, 오는 9월 양평에서 새롭게 분양에 나서는 단지가 있어 눈길을 끈다.

SM우방산업은 경기도 양평군 일원에서 지하 2층~지상 18층, 3개 동 219가구 규모로 조성되는 ‘양평 우방 이이유쉘 에코리버’를 내달 분양한다고 밝혔다. 단지는 쾌적한 주거 여건과 우수한 서울 접근성은 물론 비규제 프리미엄까지 기대할 수 있어 수요자들의 큰 호응이 예상된다.

‘양평 우방 아이유쉘 에코리버’는 남한강의 청정 환경을 바로 곁에서 누릴 수 있는 입지 조건도 갖췄다. 강변을 따라 ‘강상체육공원’이 위치해 집 가까이서 여가와 휴식, 체육 활동을 즐길 수 있을 전망이다. 실제 강상체육공원에는 파크골프장, 인조잔디 축구장·야구장·테니스장 등 다양한 체육 시설은 물론 캠핑장·억새림·산책로 등 여가 시설도 잘 갖춰져 있다.

교통여건도 우수하다. 단지 바로 앞에 위치한 양근대교를 통해 KTX와 경의중앙선을 이용할 수 있는 양평역에 빠르게 접근할 수 있다. 양평역에서 KTX 이용 시 청량리역까지 20분 대, 서울역까지 50분 대로 이동이 가능하다.

특히 양평군은 현재 ‘수도권 제2 순환고속도로 양평~화도(2022년 예정)’와 ‘양평~이천 고속도로(2026년 개통 예정)’의 공사가 진행 중이며, ‘서울~양평 고속도로’도 최근 예비타당성조사를 통과해 향후 서울 접근성은 더욱 좋아진 것으로 기대된다.

실수요자는 물론 투자자들의 관심까지 집중되고 있는 ‘양평 우방 아이유쉘 에코리버’는 9월 분양할 예정이며, 견본주택은 양평군 일원에 조성될 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr