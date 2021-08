[아시아경제 김효진 기자] BNK부산은행은 세종텔레콤과 부동산 집합투자에 관한 ‘블록체인 기반 디지털 수익증권 거래플랫폼 서비스’ 협업 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

세종텔레콤이 올해 말 론칭을 목표로 구축 중인 ‘블록체인 기반 디지털 수익증권 거래플랫폼’을 통해 부산지역 상업용 부동산 펀드의 수익증권을 디지털 자산 형태로 펀드판매 및 투자자간 거래 서비스를 제공한다.

이번 계약으로 부산은행은 해당 플랫폼 내에서 ▲비대면 계좌개설 ▲펀드계좌 관리 ▲실시간 입출금 조회서비스 등 계좌관리 관련 금융서비스를 제공할 계획이며, 부동산 펀드 판매 및 거래에는 관여하지 않는다.

