메종 마르지엘라 프래그런스 AK 플라자 수원점, 성황리 오픈… 국내 네 번째 매장

‘메종 마르지엘라 프래그런스’가 지난 8월 6일, 국내 네 번째 매장인 AK 플라자 수원점을 성황리에 오픈했다고 밝혔다.

AK PLAZA 수원점 1층에 문을 연 이번 매장은 자목련이 심어진 공원의 벤치를 매장 내 배치한 차별화된 인테리어로 눈길을 끌었다. 창의적 감성을 기반으로 기억과 감정을 불러일으키는 메종 마르지엘라 레플리카 프래그런스 라인의 ‘스프링타임 인 어 파크(Springtime in a park)’ 제품의 테마를 매장 인테리어에 적극 반영한 콘셉트다.

‘스프링타임 인 어 파크’는 페어 어코드와 릴리 오브 더밸리 어코드의 프레시하고 프루티한 향들을 화이트 머스크가 부드럽게 감싸 은은하고 섬세한 플로럴 향기를 자랑하는 향수로 매장을 찾은 고객들은 ‘은은하고 부드러운 향취가 사계절 내내 사용하기에도 무리가 없다’며 만족스러움을 표했다.

나아가 ‘꽃내음 나는 공원에서 느끼는 산뜻하고 온화한 기억’을 연상시키는 매장의 인테리어에 뜨거운 관심을 보였으며 매장 내 배치된 벤치에서 인증샷을 찍고 SNS에 공유하는 등 분위기를 적극적으로 즐기기도 했다.

이외에도 메종 마르지엘라 프래그런스 AK 플라자 수원점에서는 약제용 병 모양에서 영감을 얻은 보틀 디자인과 브랜드 특유의 미니멀한 화이트 라벨, 향취를 표현한 패키지가 소장욕을 자극하는 메종 마르지엘라의 오 드 뚜왈렛 레플리카 14종을 선보이고 있다.

뿐만 아니라 오는 31일까지 모든 구매 고객에게 특별한 경험이 될 수 있도록 폴라로이드 사진 인화와 기프팅 서비스를 제공하며 구매금액에 따라 메종 마르지엘라 레플리카만의 창의적 감성을 담은 향수 파우치, 미니어처 및 샘플도 증정하고 있다.

한편 메종 마르지엘라의 의복과 액세서리 컬렉션에서 영감을 받은 메종 마르지엘라 ‘레플리카’ 프래그런스 라인은 2012년에 탄생했다. 메종 마르지엘라의 창조적 과정을 재해석한 오 드 뚜왈렛 프래그런스는 기억과 연결되어 이미지와 인상을 즉각적으로 불러일으키는 동시에 집약된 무의식과 개인적인 기억들, 감정을 느끼게 한다. 시간이 흘러도 변하지 않는 영원한 기억이 그것이다.

지난 2019년 신세계백화점 타임스퀘어점에 첫 번째 매장의 문을 연 이래 롯데백화점 부산본점을 성황리에 오픈한 바 있다. 지난 달에는 신제품인 마차 메디테이션 런칭과 더불어 잠실 롯데월드몰에 플래그십 스토어를 오픈했으며 이번 AK 플라자 수원점은 메종 마르지엘라 프래그런스의 국내 네 번째 매장이다.

