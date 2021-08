충전 로밍부터 정비까지…전기차 전용 '기아 EV멤버스' 출시

멤버십 가입 한 번으로 전국 20개사 충전소 이용·결제 가능

신차 관리·보호부터 종합 관리까지 한 번에

[아시아경제 유제훈 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 는 전기자동차(EV) 구매 고객을 대상으로 한 특화 멤버십 프로그램인 ' 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close EV 멤버스'를 출시했다고 11일 밝혔다. EV멤버스는 충전 로밍, 카 케어, 라이프 케어, 차량 정비 등 총 4가지 분야에 걸친 서비스로 구성됐다.

우선 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 는 전기차 충전 사업자인 에스트래픽과 제휴, 충전 통합 로밍서비스를 제공한다. EV 멤버스에 가입할 경우 통합 모바일 고객 어플리케이션인 'Kia VIK'를 통해 충전 사업자별 별도 가입 없이 국내 20개사 충전소를 모두 이용 가능하다.

충전 결제시에도 모든 제휴 충전소에서 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 멤버스 포인트를 100%로 활용할 수 있으며, 충전 대행서비스인 '온디맨드 픽업 충전 서비스'와 현대자동차그룹의 초고속 전기차 충전소인 이 피트(E-pit) 이용시에도 포인트를 사용한 결제가 가능하다.

'EV 카 케어 프로그램'은 신차 외관 손상 및 관리에 특화된 서비스다. ▲EV 스타일 케어(사전 선택한 부위 외관 손상시 교체·수리보장) ▲EV 세이프티 케어(도난·화재·침수 등 전손 사고 발생시 신차 구매비 지원) ▲EV 타이어 케어(타이어 파손시 손상된 파이어를 교체) 중 필요한 서비스를 선택, 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 멤버스 포인트로 가입할 수 있다. 이외에도 차량 보호 필름, 공기 정화, 쉴드 등 고객 선호에 따라 신차관리를 위해 결제 후 가입할 수 있는 다양한 패키지가 마련됐다.

EV 멤버스는 또 전기차 구매 고객을 위해 맞춤형 라이프스타일 서비스도 제공한다. EV 멤버스 고객은 독서, 온라인동영상서비스(OTT), 음악 스트리밍, 웹툰 등 다양한 분야에 걸친 구독형 서비스를 비롯, 셀프 세차장, 캠핑 밀키트, 자동차 극장 등 선호에 따라 라이프 케어 상품을 신청 및 결제한 후 이용 할 수 있다.

EV 멤버스는 전기차 종합 정비 서비스인 '에브리씽 케어(EVerything care)'도 내놨다. 차량이 최적 상태를 유지하도록 출고 월 기준 8년간 8회에 걸쳐 고전압 배터리, 모터룸 냉각수, 감속기 오일 등 주요 항목을 무상 점검해 주는 'EV 정기점검 서비스', 구입일로부터 5년 이내 주행 중 배터리 방전과 같은 긴급상황 발생시 고객이 원하는 목적지까지 이동을 지원하는 'EV 안심 출동 서비스'를 제공한다.

아울러 무상 보증기간 만료 후에도 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 멤버십 포인트로 금액을 추가 결제할 경우 보증기간 연장이 가능하다. 이외 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 는 첫 전용 전기차 EV6 구매고객에겐 직영 서비스센터에서 별도 예약 없이 원할 때 언제든 정비를 받을 수 있는 EV6 퀵 케어, 실시간 차량 탐지로 고전압 배터리 이상 징후 등을 감지 해 고객에게 알려주는 'EV6 원격진단' 등 2종의 전용 전기 서비스도 제공한다.

한편 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 는 현대카드와 함께 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close EV 멤버스 출시를 기념해 ' 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 멤버스 전기차 신용카드' 신규 발급 고객을 대상으로 여러 혜택을 제공한다. 전국 어디서나 전기차 충전 요금을 50% 또는 100% 할인 받을 수 있으며, 차량 대금 1000만원 이상을 이 카드로 결제하고 세이브-오토 프로그램을 신청한 고객에겐 'EV 세이프티 케어' 가입비를 50%까지 지원하고 가정내 설치 가능한 충전기 구매비도 최대 35만원까지 지원한다.

특히 EV6 고객에겐 신차 구입 포인트 외에도 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 공식 서비스 네트워크에서 차량관리를 받을 수 있는 EV 케어 30만 포인트를 추가 제공하며, EV6 사전예약자에겐 웰컴 차징 30만 포인트를 추가 제공한다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 관계자는 " 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 의 전기차를 구매한 모든 고객분들이 충전 걱정을 해소하는 등 더 편리하고 안전한 카 라이프를 즐길 수 있도록 돕기 위해 차별화된 전기차 프로그램 EV 멤버스를 출시했다"며 "앞으로도 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,200 2021.08.11 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 전기차 구매 고객만을 위한 인프라 확대와 다양한 프로그램 제공을 위해 꾸준히 노력할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr