우리 밖에서 청소 도중 사고

[아시아경제 라영철 기자] 경기 가평군의 한 사설 동물원에서 사육사가 사자에게 물려 다치는 사고가 발생했다.

10일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 10시 20분쯤 가평군 상면의 한 동물원에서 사자가 앞발을 뻗어 우리 밖에서 청소하던 20대 사육사 A 씨 몸을 잡아당겨 팔을 물었다.

이 사고로 A 씨는 왼팔 등에 부상을 입었으나, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 다행히 A 씨와 사자 사이에 창살이 있어 큰 사고로 이어지지는 않았다.

A 씨는 출동한 119 구급대원에 의해 병원으로 옮겨져 치료를 받았다. 경찰은 동물원 관계자 등을 상대로 사고 경위 등을 조사하고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr