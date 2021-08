번개 맞은 관광객 119 구급대원 '심폐소생술'로 생명 건져 (종합)

대관령 양떼목장 관광하다 번개 맞고 '심정지' 의식 잃어

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 평창 양떼목장에서 벼락을 맞은 30대 남성이 출동한 119 구조대원의 심폐소생술을 받고 목숨을 건졌다.

10일 강원도소방본부에 따르면, 이날 오후 1시 5분쯤 평창군 대관령면 횡계리 양떼목장에서 30대 후반 A 씨가 번개를 맞아 의식이 없다는 근처에 있던 관광객의 신고를 받고 출동했다.

사고 당시 대관령엔 낙뢰를 동반한 소나기가 내려 소방 헬기는 뜨지 못한 것으로 전해졌다. 대관령 119 안전센터 구급대원들이 현장에 도착했을 당시 A 씨는 심정지 상태에 의식이 없었다.

구조대원 3명은 흉부 압박과 인공호흡 등 심폐소생술을 반복한 끝에 A 씨는 병원 도착 전 호흡과 맥박, 의식을 회복했다.

심정지 환자의 골든타임 4분 이내에 뇌에 산소가 공급되지 않으면 뇌세포가 손상되므로 심폐소생술을 해야만 심정지 환자의 생존율을 높일 수 있다.

윤상기 소방본부장은 "구급대원들의 신속한 현장대응과 응급처치로 또 한 명의 고귀한 생명을 살릴 수 있게 됨에 감사드린다"라고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr