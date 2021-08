양떼목장 놀러 갔다 벼락 맞은 30대 男… 심폐소생술로 목숨 건져

병원 도착 전 의식 회복해 검사 중

강원 소방 관계자 "심정지 환자 황금 시간, 단 4분"

[아시아경제 나예은 기자] 강원도 양떼목장에 놀러 왔다가 벼락을 맞아 심정지 상태로 발견된 30대 남성이 구급대원들의 응급처치로 목숨을 건졌다.

10일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오후 1시5분쯤 강원 평창군 대관령면의 한 양떼목장에서 A(39)씨가 벼락에 맞아 쓰러진 채 발견됐다.

발견 당시 A씨는 심정지 상태로 쓰러져 있었고, 그 옆으로는 A씨가 쓰고 있었던 것으로 보이는 비닐우산이 떨어져 있었다.

목장 관계자와 A씨의 아내는 곧장 A씨에게 심폐소생술(CPR)을 했으나 119구급대원들이 도착할 때까지 A씨의 호흡과 맥박은 돌아오지 않았다.

이후 도착한 구급대원들이 뒤이어 CPR 등 응급처치를 했고, A씨는 병원 도착 전 호흡과 맥박, 의식을 회복했다. A씨는 1시간 20여분 만에 원주 세브란스기독병원으로 이송됐다.

사고 당시 평창 지역에는 천둥·번개를 동반한 강한 소나기가 내렸다. 평창군은 "금일 대기 불안정에 따른 낙뢰를 동반한 강한 소나기에 유의하고, 낙뢰 발생 시 신속하게 안전한 곳으로 대피를 바란다"는 재난문자를 발송했다.

강원 소방 관계자는 "심정지 환자의 황금 시간은 단 4분"이라며 "신속한 현장 대응과 응급처치로 고귀한 생명을 살릴 수 있었다"고 말했다.

병원 관계자도 "심폐소생술을 빠르게 한 덕에 소생할 수 있었던 것으로 보인다"며 "빠른 응급처치가 중요하다"고 전했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr