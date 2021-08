신규확진 결국 2000명 넘었다…9시까지 수도권 1380명(상보)

국내 첫 확진자 발생 이후 568일만

[아시아경제 김지희 기자] 코로나19 확진자가 결국 2000명을 넘겼다. 4차 대유행의 확산세가 좀처럼 잡히지 않으면서 지난해 1월 국내 첫 코로나19 환자 발생 이후 처음으로 2000명대에 진입했다.

10일 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 2021명으로 집계됐다. 이는 전날 같은 시간 집계된 1384명보다 무려 637명 많은 숫자다.

지역별로는 서울 618명, 경기 652명, 인천 110명 등 수도권이 1380명을 기록했다. 서울과 경기 지역 모두 오후 9시 집계 기준으로 역대 최다 확진자가 쏟아졌다. 비수도권에서도 641명이 확진 판정을 받았다.

하루 네 자릿수 확진자 기록은 지난달 7일부터 35일째 깨지지 않고 있다. 내일(11일) 2000명대를 기록함에 따라 36일째 네 자릿수 환자 발생을 이어가게 됐다.

