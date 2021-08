[아시아경제 이창환 기자] 일본의 코로나19 일일 신규 확진자가 8일 연속 1만명을 넘겼다.

10일 NHK에 따르면 이날 일본의 코로나19 확진자는 오후 6시 30분까지 1만574명에 달했다.

이에 따라 일본의 누적 확진자는 105만5602명으로 늘었다.

사망자는 19명 증가해 1만5328명이 됐다.

일본의 하루 신규 확진자는 이달 3일부터 10일까지 8일 연속 1만 명을 웃돌고 있다.

