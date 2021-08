최근 입국한 주한미군 장병·가족 24명 코로나19 확진

지난 6~9일 오산 공군기지서 장병 5명 등 감염

[아시아경제 김지희 기자] 주한미군 사령부는 최근 한국에 입국한 주한미군 장병과 가족 등 24명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 10일 밝혔다.

이들은 지난달 13일부터 지난 8일 사이 인천국제공항, 오산 미 공군기지를 통해 국내로 들어왔다. 확진된 24명 가운데 10명은 도착 직후 진단검사에서 양성 판정을 받았고, 12명은 격리 기간 2차 검사에서, 나머지 2명은 격리 해제 전 검사에서 각각 확진됐다.

주한미군은 앞서 지난 6∼9일 오산 미 공군기지에서 장병 5명과 가족 1명 등 6명이 코로나19에 감염됐다고 밝혔다.

확진자들은 현재 평택이나 오산 기지의 코로나19 전용 격리시설로 옮겨진 상태다. 주한미군은 한국의 질병관리청과 역학조사를 진행하고 확진자들이 다녀간 기지 안팎의 시설들에 대해 방역 조치를 실시하고 있다.

현재까지 주한미군 관련 누적 확진자는 1193명이다.

