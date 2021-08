춘천시, 수돗물 단수 사태 '주민 피해 보상' 착수

주민과 소상공인 대상 '수도 요금 감면'과 '피해 보상금 지급'

[아시아경제 라영철 기자] 강원 춘천시가 지난달 춘천시 전역에서 발생했던 수돗물 단수 사태에 대한 주민 피해 보상에 들어간다.

시는 "오는 12일 오전 9시부터 읍·면·동 행정복지센터와 전자우편을 통해 단수 피해 보상 접수를 한다"라고 10일 밝혔다.

이번 보상은 지난달 9일 발생한 단수 사고로 인해 불편을 겪은 주민과 소상공인의 불편 사항에 대해 수도 요금 감면과 피해 보상금 지급을 위해 마련됐으며, 보상심의원회를 거쳐 진행한다.

보상 대상은 춘천시 단수 피해 주민과 소상공인이며, 주민은 세대주 또는 세대주와 주민등록을 같이하는 세대원, 소상공인은 사업자등록증 상 대표자 또는 위임자다.

대상 지역은 신북읍, 동면, 동산면, 신동면, 동내면, 남면, 남산면, 서면, 소양동, 교동, 조운동, 약사 명동, 근화동, 후평1동~후평3동, 효자1동~효자3동, 석사동, 퇴계동, 강남동, 신사우동이다.(신북읍, 서면, 신사우동 일부 제외 )

신청 보상 항목은 생수 구입비, 필터 교체비, 의료비, 영업 손실 보상, 저수조 청소비용, 수질검사 비용 등이다.

이와 별도로 수돗물 수질 사고로 피해 입은 세대에 대한 수도요금 감면은 '보상심의위원회'에서 대상과 요율 및 방식 등을 결정해 일괄 보상한다.

보상 대상자는 피해 항목별 구비 서류를 확인하고, 신청 기간에 읍·면·동 행정복지센터를 방문 또는 전자우편으로 제출하면 된다.

단수와 탁수 발생에 따른 객관적인 손해 입증이 어려우면 보상받을 수 없다.

또한, 사회 통념을 넘어선 과다한 피해 신청 금액은 관련 전문가를 포함한 피해보상심의위원회에서 공정한 심사를 거쳐 결정할 예정이다.

시 관계자는 "수돗물 이물질 출수로 피해를 본 수용가에 수도 요금 감면과 적절한 보상을 추진할 것"이라며 "피해 보상 금액 확정과 지급까지는 상당 기간 소요될 수 있다"라고 밝혔다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr