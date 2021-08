오후 9시까지 서울 618명 확진…동시간대 '역대 최다'

[아시아경제 김지희 기자] 10일 오후 9시까지 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 618명으로 잠정 집계됐다.

서울시에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 국내 발생 608명, 해외 유입 10명 등 총 618명의 신규 확진자가 발생했다. 같은 시간대로 기존 역대 최다 기록인 지난달 13일의 613명을 넘어섰고, 지난주 화요일(3일)의 475명보다는 100명 이상 많다.

서울의 일일 확진자 수는 지난달 13일 637명으로 최대치를 기록했다. 지난달 11∼17일에는 주간 하루 평균 518.1명을 기록했다 이후 3주간 서서히 줄어 이달 첫 주에는 하루 평균이 434.9명으로 낮아졌다. 하지만 이번 주 들어서는 지난주 같은 요일 대비 증가 추세가 뚜렷한 상황이다.

이에 따라 이날 9시 기준 서울의 누적 확진자는 6만9264명으로 잠정 집계됐다.

