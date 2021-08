[아시아경제 이창환 기자] 세계보건기구(WHO)가 9일(현지시간) 서아프리카 기니에서 치명적인 마버그바이러스 감염 사례가 보고됐다고 밝혔다.

WHO는 시에라리온과 라이베리아 국경 근처 마을에서 한 남성이 사망했으며, 이후 진행한 검사에서 마버그바이러스 양성 반응이 나왔다고 전했다.

마버그바이러스는 고열과 심한 두통 등을 동반하며 치명률이 88%에 이른다. 박쥐와 관련된 것으로 알려진 이 바이러스는 감염자의 체액 접촉 등을 통해 전염된다.

승인받은 백신이나 항바이러스 치료제는 없는 상태지만 WHO는 이번 위협이 국가 및 지역 차원에서는 높지만, 세계적으로는 낮다고 진단했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr