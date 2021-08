경북도 서예대전 대상에 신명화씨 예서 작품 … 해서 부문 우수상은 취소 소동

작품 본문 중 오자(誤字) 확인돼 낙선 처리 함께 도지사상 반납

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] '제29회 경북도 서예대전 전시회'가 11일부터 15일까지 경북도 주최, 한국서예협회 경북도지회 주관으로 안동 문화예술의 전당에서 열린다.

경북도는 지난 6월19, 20일 이틀에 걸쳐 도청 동락관에서 1차 작품심사와 2차 휘호심사를 거쳐 총 366점 출품작 중 202점을 입상작으로 결정했다.

최고상인 대상에는 예서부문 신명화(문경)씨의 '五山先生 詩 대전(大殿)의 춘첩자(春帖子)'가 선정됐다. 우수상에는 문인화 부문 이현옥(구미)씨, 행초서 부문 임선임(상주)씨, 한글 부문 신오숙(구미)씨 작품이 각각 수상의 영예를 안았다. 이 밖에 특선 43점과 입선 154점도 선정됐다.

해서 부문에서 우수상을 받은 작품은 뒤늦게 오자(誤字)가 확인되면서, 낙선 처리와 함께 도지사 상을 반납하는 해프닝이 벌여졌다. 14일 오전 11시 같은 장소에서 열릴 예정이던 시상식은 코로나19 재확산에 따라 취소됐다.

김상철 경북도 문화관광체육국장은 "코로나 시기에도 많은 서예인들이 창작의지와 열정으로 수준 높은 작품을 많이 출품해주셔서 감사하다"며 "도민들께서 전시된 다양한 작품들을 통해 서예의 진정한 매력을 발견하는 소중한 시간 보내시길 바란다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr