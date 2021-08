SK바이오팜, 2분기 매출 240억원 '10배 ↑'…"세노바메이트 성장세"

영업손실은 651억원

[아시아경제 김지희 기자] SK바이오팜은 연결 기준 올해 2분기 영업손실 651억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 연구개발비 지출, 뇌전증 신약 '세노바메이트' 온라인 광고 진행 등으로 판관비가 늘어 영업손실이 발생했으나 상반기 누적으로는 흑자(109억원)를 유지했다는 게 회사측 설명이다.

같은 기간 매출은 240억원으로 지난해 같은 기간 보다 1060.5% 증가했다.

세노바메이트는 미국 매출 성장세로 전년 동기 대비 매출이 10배 이상 증가했다. 전 분기 대비로도 60%대의 성장세를 보이며 올해 2분기 매출 188억원을 달성했다. 처방 수도 전 분기보다 38% 증가한 2만445건을 기록했다. 특히 6월 처반 수는 지난 10년간 출시된 뇌전증 치료제들의 출시 14개월차 평균 처방수를 180% 초과했다.

SK바이오팜은 세노바메이트가 매 분기 큰 매출 증가 폭을 보이고 있는 만큼 올 한해 목표치를 상회하는 실적을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 미국과 유럽, 일본에 이어 연내 중국 시장 진출 계획도 수립해 글로벌 성장을 이어갈 계획이다.

SK바이오팜 관계자는 "레녹스-가스토 증후군(희귀 소아 뇌전증) 치료제 '카리스바메이트'의 임상 1b·2상을 가까운 시일 내 완료할 예정이고, 항암 신약의 경우 난치성·전이성 종양 치료 후보물질 발굴에 집중하고 있다"면서 "이밖에도 AI, DT, 첨단 RNA 등 다양한 기술을 적용해 자체 개발한 R&D 플랫폼을 고도화하고, 유망 기술을 보유한 기업과 오픈 이노베이션을 추진하는 등 신약 개발의 생산성 및 효율성을 제고해 나가고 있다"고 말했다.

