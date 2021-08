"결정은 본사가 하고, 가맹점주가 부담?"… 아이스크림 '네고왕' 이벤트 논란

'60:40' 본사·가맹점 부담 비율 알려지면서 비판

SPC그룹 "가맹점주 동의 얻어 진행, 반응 좋아"

[아시아경제 나예은 기자] SPC그룹의 아이스크림 브랜드 배스킨라빈스가 유튜브 채널 '네고왕'과 함께 진행 중인 할인행사에서 할인 비용을 가맹점과 분담한다는 이유로 논란이 되고 있다.

10일 유통업계에 따르면 배스킨라빈스는 네고왕과 협상을 진행해 지난 9일부터 11일까지 3일간 1만5500원짜리 아이스크림 쿼터를 1만원에 판매하고, 블록팩 2개를 사면 2개를 더 주는 할인행사를 진행한다.

유튜브 채널 '네고왕'은 프랜차이즈 기업을 방문해 상품 가격을 큰 폭으로 할인해 소비자에게 제공하는 취지의 프로그램으로, 일반적으로 본사가 행사 비용을 100% 부담한다고 알려져 있다.

하지만 그동안의 할인 비용을 본사가 100% 부담했던 것과 달리, 배스킨라빈스는 가맹점주들에게 부담하게 했다는 사실이 알려졌다.

유튜브 '네고왕' 채널에 배스킨라빈스편 영상이 올라온 뒤 본사가 행사비용 100%를 부담한다는 네고왕 취지와는 다르게 이번 행사는 본사와 점주의 부담이 6:4라는 댓글이 달리며 논란이 일었다.

트위터에는 "네고왕 보고 배스킨라빈스 이미지가 안 좋아졌다. 이번 네고는 가맹점 4: 본사 6으로 부담한다고 한다. 네고는 니들이 정하는데 왜 가맹점주가 부담을 하느냐"라는 내용의 글이 올라와 2만여명이 리트윗하기도 했다.

SPC 관계자는 "공정거래법에 따라 광고·판촉행사를 하기 위해서는 가맹점의 동의를 얻어야 한다"며 "이번 네고왕 행사도 사전에 가맹점주 동의를 약 88% 얻어 진행했다"고 말했다.

이어 "이벤트 참여는 선택사항인데 전국 1571개 배스킨라빈스 가맹점 중 8곳만 빼고 네고왕 이벤트에 참여했다"며 "이 정도의 참여율은 분명 가맹점 매출이 도움이 되기 때문이며 실제로 전날 실적도 좋아 만족도가 높은 것으로 안다"고 해명했다.

그러면서 "본사의 공식적인 채널을 통해서는 가맹점의 불만을 접수한 바 없고, 커뮤니티에 올라온 해당 글이 진짜 가맹점주가 올린 글인지는 확인이 되지 않는 상황"이라고 덧붙였다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr