한솔플라톤, 20주년 기념 마이크로페이지 오픈

교육전문기업 한솔교육(대표 김인환)의 한솔플라톤이 20주년을 맞아 마이크로페이지를 별도개발 및 오픈했다. 한솔플라톤 홈페이지를 통해 접속하면 한솔플라톤의 브랜드 스토리와 20년의 역사를 돌아보고 기념 이벤트 및 캠페인에 대한 내용을 한 눈에 확인할 수 있다.

먼저 인생 리딩북 콘테스트는 ‘내 인생에 영향을 준 리딩북’을 소개한다는 콘셉트로 기존 참여자들의 SNS 게시물이 자동으로 연동되어 다양한 추천 책도 함께 확인할 수 있다. 고전 ‘동물농장’ (조지오웰 著), 역사서 ‘압록강은 흐른다(이미륵 著) 등 초등부터 중등까지 다양한 연령대 대상의 추천 도서와 사연도 만나볼 수 있다. 추천 리딩북은 어린이 도서관, 복지관 등에 기증되어 이벤트 참여와 함께 뜻깊은 일에 동참할 수 있는 기회를 마련했다. 가장 많은 호응을 얻은 상위 10위의 참가자에게는 2만원 상당의 편의점 기프티콘을 제공한다.

한솔플라톤 교사와 회원의 플라톤 경험 수기도 공모중이다. 선생님이라면 플라톤을 수업을 하면서 겪었던 감동스러운 순간을, 고객이라면 플라톤 선택 계기와 잘 선택했다고 느낀 순간을 작성 기준에 맞게 작성 후 제출하면 된다. 선정된 출품작은 교사와 고객 부문 각각 대상(1명), 최우수상(2명), 우수상(4명), 장려상(10명) 시상과 함께 백화점 상품권을 증정한다.

한편 한솔플라톤은 고객 커뮤니케이션 강화와 브랜드 정통성을 알리기 위해 20주년 기념 엠블럼도 제작했다. 체험수업을 신청하는 신규 고객에게 20주년 기념 엠블럼으로 디자인한 노트 또는 에코백을 증정하고 있다.

한솔플라톤 20주년 캠페인에 대한 자세한 내용은 한솔플라톤 홈페이지 내 마이크로 페이지를 통해 확인 가능하다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr