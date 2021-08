구내식당이 편집샵 변신? 점심메뉴도 명품쇼핑하듯 고른다

지방에서 올라와 서울에서 3년째 직장생활을 하며 회사 근처 1인 가구로 생활하는 30대 A씨는 요즘 새로운 취미가 생겼다. 직장 동료들과 그날 먹을 점심 메뉴를 고르는 재미에 빠졌는데, 회사 근처 대기업 구내식당이 디지털 구내식당으로 바뀌면서 다양한 외식 브랜드가 모였기 때문이다.

SNS나 TV출연으로 유명한 레스토랑들이 한 곳에 모여 있는 것뿐 아니라 200여 가지가 넘는 메뉴 중 선택할 수 있어 매일 점심 메뉴를 마치 쇼핑하듯 고를 수 있다. 특히 인근 직장인들 사이에 입소문 나면서 경쟁도 치열해졌는데, 몇몇 인기 있는 메뉴는 금방 품절되기 때문에 전날부터 예약주문이 가능한 구내식당 전용주문앱 사용은 필수적이다.

디지털 구내식당는 한 공간에 여러 외식브랜드 입점이 가능한 공유주방 모델에 IT기술을 접목한 것으로 차세대 구내식당으로 주목받고 있다. 디지털 메뉴판처럼 사용하는 주문앱으로 원하는 메뉴를 미리 고르고, 식당 도착 시간에 맞춰 예약할 수 있기 때문에 취향소비에 익숙하고 점심시간을 효율적으로 활용하고 싶은 MZ세대 직장인들의 만족도가 특히 높다.

국내 첫 디지털 구내식당의 시작은 휴맥스그룹으로 디지털 외식플랫폼 먼키 ㈜먼슬리키친이 성공적으로 런칭한 새로운 형식의 단체급식 모델이다. 유명 외식브랜드 중에서도 엄선해서 모은 ‘맛집편집샵’ 컨셉으로 명품 편집샵에서 다양한 브랜드의 제품을 한 눈에 고르는 것처럼 점심식사에 쇼핑의 즐거움을 더하겠다는 의미를 담았다.

먼슬리키친 관계자에 “디지털 구내식당 전용주문앱인 먼키앱을 통해 한 주의 점심메뉴를 쇼핑하듯 골라 담고, 식당 도착시간에 맞춰 미리 주문해 기다림 없이 바로 식사할 수 있다. 1시간 남짓 되는 점심시간을 효율적으로 절약할 수 있어 직장인들이 자신만을 위한 행복충전 시간으로 쓸 수도 있다.”라며 “먼키는 세상에 없던 외식플랫폼, 디지털 외식플랫폼으로 더 편리하고 유익한 첨단화 서비스를 지속 개발하고 있다”라고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr