무궁화신탁, 부동산신탁사 최초 ESG위원회 신설...지속가능경영 강화

부동산 금융에 특화된 ESG 경영활동 전개

무궁화신탁은 8월 10일 본격적인 ESG 경영체제 가동을 위해 ESG 위원회를 신설하고 출범식을 겸한 제 1차 회의를 가졌다고 밝혔다.

서울 역삼동 무궁화신탁 본사 회의실에서 열린 이번 ESG위원회 출범식 겸 제1차 회의에서는 무궁화신탁 이용만 명예회장, 오창석 회장, 권준명 대표이사를 비롯해 관계자 10여명이 참석했다.

지속가능한 ESG 경영정책을 수립하기 위해 무궁화신탁은 정준양 전 포스코 그룹 회장을 위원장으로 위촉하였고, 이순우 전 우리금융지주 회장, 이종재 공공기관사회책임연구원 대표, 전중연 데일리임팩트 대표 등을 포함해 총 4인을 ESG 위원회로 구성하였다.

무궁화신탁 ESG위원회는 무궁화신탁 내 최고 의사결정권자의 경영 자문기구로써 정기위원회(반기)와 임시위원회(수시)를 통해 ESG 전략 및 관련 정책 수립 등 추진과제 이행 전반을 점검해 나갈 방침이다.

무궁화신탁은 ESG 경영 내재화를 위해 자체적인 ESG 거버넌스를 구축키로 했다. 또한 사회적 책임 이행을 위해 임직원, 고객, 협력업체 등 다양한 이해관계자들과 동반성장 할 수 있는 방안 마련에 나서기로 했다. ESG 경영 현황을 파악해 ESG 경영 내재화를 위한 로드맵을 구축한다는 방침이다.

ESG 위원장을 맡아 첫 회의를 주관한 정준양 위원장은 “지금의 시대정신은 사회적 책임을 다하는 기업이 존경받는 시대다. 무궁화 금융 그룹의 ESG 전략을 통해 글로벌 금융기업으로의 도약을 촉진하고, 선도기업이 되는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.

무궁화신탁 관계자는 "무궁화신탁은 부동산신탁사 최초로 ESG위원회를 신설함으로써 부동산 금융에 특화된 ESG 경영체계 확립과 적극적 실천을 통해 미래 지속가능 역량을 확보하고, 모든 이해관계자로부터 사랑 받을 수 있는 기업이 되도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

